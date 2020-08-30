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ГМК 1 час назад

Все госшахты в Украине сегодня работают, зарплаты выплачены — Буславец

Заплатить зарплаты горнякам власти удалось за счет реализации угольной продукции

Фото: mpe.kmu.gov.ua Фото: mpe.kmu.gov.ua
Фото: mpe.kmu.gov.ua

На сегодняшний день все государственные шахты в Украине работают.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец во время визита в Донецкую область, сообщает пресс-служба ее ведомства.

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По ее словам, благодаря слаженным действиям Министерства энергетики, Кабмина и "Центрэнерго" удалось обеспечить стабильную работу всех госшахт.

"Это дало возможность заплатить зарплату за счет реализации угольной продукции, а также заплатить за электроэнергию. На сегодняшний день все шахты работают", — отметила Буславец.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль назвал безубыточность предприятий, европейские условия и безопасность труда — ориентирами для власти в угольной отрасли.

Перед этим Министерство энергетики завершило медиацию между представителями угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго", в результате чего был заключен контракт о восстановлении поставок украинского угля на "Центрэнерго".

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В начале июля 2020 года Ольга Буславец сообщала, что в Украине готовят пилотный проект по закрытию шахт в одном из городов по немецкому опыту.

Напомним, в Представительстве Европейского Союза в Украине выразили готовность поддержать наше государство в проведении реформы угольной отрасли.

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