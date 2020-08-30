Все госшахты в Украине сегодня работают, зарплаты выплачены — Буславец

На сегодняшний день все государственные шахты в Украине работают.
Об этом заявила исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец во время визита в Донецкую область, сообщает пресс-служба ее ведомства.
По ее словам, благодаря слаженным действиям Министерства энергетики, Кабмина и "Центрэнерго" удалось обеспечить стабильную работу всех госшахт.
"Это дало возможность заплатить зарплату за счет реализации угольной продукции, а также заплатить за электроэнергию. На сегодняшний день все шахты работают", — отметила Буславец.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль назвал безубыточность предприятий, европейские условия и безопасность труда — ориентирами для власти в угольной отрасли.
Перед этим Министерство энергетики завершило медиацию между представителями угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго", в результате чего был заключен контракт о восстановлении поставок украинского угля на "Центрэнерго".
В начале июля 2020 года Ольга Буславец сообщала, что в Украине готовят пилотный проект по закрытию шахт в одном из городов по немецкому опыту.
Напомним, в Представительстве Европейского Союза в Украине выразили готовность поддержать наше государство в проведении реформы угольной отрасли.