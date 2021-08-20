Вызвать депутата на разговор: в Украине запустили приложение для общения с депутатами

Украинская digital-платформа Deputy запустила приложение для подачи обращений местным депутатам, которая также позволяет отслеживать их обработку.

Об этом в Deputy рассказали корреспонденту Delo.ua.

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"На государственном уровне отсутствует единая система коммуникации между гражданами и депутатами. Это затрудняет решение проблем или получение консультаций для жителей. Поэтому мы создали простой инструмент, чтобы украинцы могли в один клик наладить коммуникацию со своим депутатом для решения определенного вопроса по своему дому, улице или городу", - отметил основатель стартапа Дмитрий Харламов.

Так, Deputy получил грантовое финансирование от Украинского фонда стартапов (USF) в размере $25 тысяч. Кроме того, проект победил в Национальном конкурсе инновационных решений East Code 2021 в рамках Программы ООН в направлении "Хорошее управление и привлечение граждан".

Зарегистрировавшись в мобильном приложении, местные жители могут узнать, кто именно депутат по их округу, и оставить свое обращение к нему, предоставить предложение, рассказать о проблемах и поддержать уже предложенные инициативы своих соседей. Платформа также предусматривает для граждан не просто активное участие в жизни района и города, но и понимание, какие депутаты работают в населенном пункте, как они помогают своим избирателям. Прозрачность обработки запросов дает возможность проконтролировать процесс рассмотрения.

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В комментарии для Delo.ua разработчики отметили, что сейчас к приложению подключено пять депутатов и к сентябрю их количество планируют увеличить до 20. Также в приложении реализована функция, позволяющая пригласить депутата: житель может воспользоваться кнопкой — и администрация приложения уведомит избранника о том, что его хотят видеть в системе.

"Наша решение — это своего рода CRM-система, и пользование ей очень простое как для депутата, так и его помощников. По факту, Deputy является единственной в Украине CRM-системой для коммуникации уровня "гражданин — депутат". Также мы зашили логику обработки заявок, что помогает делать напоминание. Так что подключение проходит самостоятельно, также отправляем гайд и делаем вводный урок пользования", — объяснили в компании.

Кроме того, в Deputy сейчас прорабатывают механизм подключения сразу всех депутатов — это может быть как государственный заказ, так и желание мэра или партий к подключению всех депутатов. По ряду городов сейчас ведутся переговоры о государственном заказе. Что же касается монетизации проекта, то его основатели подчеркнули: решение — это SaaS-продукт (модель предоставления лицензии на программное обеспечение по подписке) для депутата с помесячной подпиской, а для рядовых украинцев всегда будет бесплатным.

Сейчас приложение работает в тестовом режиме для жителей Киева и доступно для скачивания в Apple Store или в Google Play. В планах команды — масштабирование по всей Украине и сотрудничество с командой "Дія" для верификации обращений.

Напомним, ранее украинский стартап OVO, занимающийся доставкой овощей и фруктов, привлек $350 тысяч в рамках seed-раунда с оценкой компании в 3 млн евро pre-money.