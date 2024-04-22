Як міжнародний бізнес проявляє солідарність з Україною

Бізнес є віддзеркаленням глобальних реалій, де міжнародна політика, культура та екологія впливають на його діяльність. Будь-яка глобальна подія зачіпає виробничі процеси та фінансовий стан компаній. Тому з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну багато міжнародних компаній виражають безумовну підтримку та направляють фінансову допомогу українцям.

Світ демонструє єдність у підтримці української нації у її боротьбі з російською агресією, надаючи гуманітарну та медичну допомогу, ініціюючи освітні проєкти, а також вводячи санкції у спробі обмежити можливості росії тощо. У матеріалі для Delo.ua розглянули, які міжнародні компанії висловлюють свою підтримку Україні.

Підтримка міжнародних партнерів у відновленні медичної інфраструктури

Станом на березень 2024 року, від початку повномасштабного вторгнення російські війська пошкодили близько 1,5 тис. медичних закладів. 204 об’єкти повністю зруйновані та не підлягають відновленню. З початку війни, через значні руйнування медичної інфраструктури та порушення логістичних зв'язків, медичні установи стали стикатися з нестачею багатьох лікарських засобів та обладнання. Проте, завдяки міжнародним партнерам України майже за рік Україна отримала понад 8 500 тонн медичної гуманітарної допомоги на загальну суму понад 12 млрд грн.

Медична компанія Sanofi з початку війни співпрацювала з МОЗ України й надала допомогу у розмірі 21 млн євро на медичні препарати. 5 млн євро направили на допомогу біженцям. На ці гроші придбали лікарські засоби та вакцини для підтримки українських пацієнтів. Працівники Sanofi теж пожертвували 180 тис. євро.

Міжнародна фармацевтична компанія «AstraZeneca» пожертвувала $400 тис. через UNITED24 на апарати УЗД, які допоможуть з якісною діагностикою поранених. Також компанія передала $500 тис. на автівки швидкої допомоги для збору першої леді.

Міжнародний інвестиційний холдинг Freedom Holding Corp. передав 2,35 млн євро у Help Ukraine Center в Польщі. Частину з цих грошей спрямували для закупівлі засобів тактичної медицини. Крім цього, закупили турнікети, бандажі, кровоспинні засоби цивільним лікарям, а також пожежникам, муніципальним службам.

Також інвестиційний холдинг перерахував 2 млн євро на закупівлю автомобілів швидкої медичної допомоги через фандрейзингову платформу UNITED24. Наразі реанімобілі працюють у прифронтових областях.

Freedom Holding Corp. також спрямував 300 тис. євро благодійному фонду «Твоя опора». Ці гроші витратили на купівлю медичного обладнання екстреного класу в дитячих лікарнях Київської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Ще одним важливим внеском від компанії стала пожертва у розмірі 650 тис. євро для створення спеціалізованої клініки Superhumans Center у Львівській області. Вона спеціалізується на протезуванні та реабілітації постраждалих внаслідок російської агресії людей. Загальна сума допомоги Freedom Holding Corp. наразі перевищує 14 млн євро.

Міжнародний концерн Bayer пожертвував 1,3 млн євро через UNITED24 на відновлення та оснащення медичних закладів України. Частину коштів витратили на ремонт Чернігівського медичного центру сучасної онкології, а іншу частину — на закупівлю обладнання для лікування і реабілітації пацієнтів Інституту нейрохірургії ім. Ромоданова в Києві.

Міжнародна компанія ASBIS Enterprise передала 10 автомобілів швидкої допомоги у Краматорськ, Сєвєродонецьк, Дніпро, Миколаїв, Харків, Запоріжжя. Крім цього, в кожен з автомобілів додали значну кількість ліків для надання медичної допомоги на місцях.

Як світові бренди допомагають в боротьбі з гуманітарною кризою в Україні

За даними ООН, майже 13,3 млн українців залишили свої домівки, понад 8,2 млн українців виїхали в інші країни, 5,3 млн осіб вважаються ВПО. Війна зменшила можливості доступу до базових потреб, таких як вода, тепло, їжа, засоби гігієни, проте дотримуватися правил гігієни — важливо завжди. За два роки війни, 40% українців потребують гуманітарної допомоги.

Міжнародний виробник косметичних та санітарно-гігієнічних товарів Johnson & Johnson надав гігієнічні набори, пакети здоров’я та медичне приладдя українцям, а також $5 млн для гуманітарної допомоги біженцям у прикордонних країнах.

Henkel надала фінансування на гуманітарні ініціативи у розмірі 5 млн євро. Крім цього, компанія стала партнером платформи «СпівДія», яка координує запити про гуманітарну допомогу від людей і благодійних організацій. З перших днів повномасштабного вторгнення компанія «Yves Rocher Україна» почала надавати гуманітарну допомогу найбільш вразливим категоріям населення. Навесні 2022 року передали понад 130 тис. косметичних засобів гігієни та особистого догляду, а також рушників, пледів, павербанків.

Одна з найбільших світових аерокосмічних та оборонних корпорацій Boeing виділила $2 млн для підтримання гуманітарних заходів в Україні. Кошти пішли організаціям, які займаються наданням їжі, води, одягу, ліків та притулку українцям-переселенцям, зокрема в сусідніх країнах. Канадська компанія Cameco Corp. відправила гуманітарну допомогу українським дітям. Це були 100 пакунків з необхідними речами. З Канади доправили шкільне приладдя (рюкзаки та розвивальні ігри), одяг (зимові шапки й рукавички) та солодощі.

Шведська залізнична компанія SJ AB направила українським залізничникам функціональний одяг за призначенням: працівникам з прифронтових та деокупованих територій, хто виконує роботу на відкритому повітрі та усуває наслідки обстрілів або потрапив у складні життєві обставини, внутрішньо переміщеним особам. Unilever, один із найбільших у світі виробників товарів повсякденного попиту, пожертвував понад 15 млн євро для надання гуманітарної допомоги українцям. Компанія тісно співпрацювала з установами ООН і місцевими неурядовими організаціями, щоб доставляти допомогу у місця, де вона найбільше потрібна. Світовий постачальник промислового обладнання Ingersoll Rand виділив $1 млн на гуманітарну допомогу Україні, з них $250 тис. — на підтримку екстреного розподілу продовольства Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

Міжнародний інвестиційний холдинг Freedom Holding Corp. забезпечив продуктовими наборами 10 тис. сімей у найбільш постраждалих від окупації регіонах. 3 тис. поживних сухих пайків направили парамедикам. Крім цього, міжнародна компанія пожертвувала 300 тис. євро благодійному фонду «Допоможемо разом». Ці кошти спрямували на закупівлю гуманітарної допомоги населенню та переселенцям. Міжнародний бренд Nescafé теж підтримав українців: за його ініціативою, кавою та наборами забезпечили 20 тис. рятувальників та 600 саперів ДСНС.

Крім допомоги людям, міжнародні компанії не забули й про чотирилапих друзів. Purina із початком повномасштабної агресії передала громадським організаціям та притулкам понад тисячу тонн корму.

Зміцнення освітньої інфраструктури для маленьких українців

Здобути освіту в умовах війни дуже складно. Замість дзвінків на уроки — звуки повітряної тривоги та вибухи, а шкільних класів — бомбосховища, підвали та коридори за правилом «двох стін». Попри це мільйони дітей щодня йдуть на навчання, а освітні заклади роблять все, щоб організувати навчальний процес, а міжнародний бізнес допомагає розв’язати ці питання.

Міжнародна компанія ASBISc Enterprises організувала масштабний партнерський соціально-гуманітарний проєкт на підтримку освітнього процесу у школах, які зруйнували внаслідок бойових дій. Для цього передали 5 тис. iPad до 12 навчальних закладів. 451 дитини отримали сучасні пристрої з повним комплектом навчальних програм. Працівники компанії EPAM допомогли БФ «SavED» створити вебсайт, через який можна донатити по всьому світу на відбудову укриттів та створення освітніх центрів в Україні. Крім цього, команда благодійного фонду savED та IT-компанія SQUAD обладнали Чернігівський ліцей сучасними комп’ютерами, меблями та іншим необхідним устаткуванням. Також SQUAD надала грант на реалізацію з облаштування креативного простору для учнів школи та молоді громади міста Кагарлик Київської області.

БФ «Допоможемо разом» реалізував проєкт бомбосховищ в українських школах. Донором проєкту став брокер Freedom Finance Europe Ltd., який виділив на реалізацію укриттів 3 млн євро. Для проєкту Freedom Space вибрали 30 шкіл у 12 регіонах України. Простори відремонтували й оснастили необхідними меблями та розвагами для дітей, наприклад, настільними іграми, стендами з дитячою літературою. Крім цього, інвестиційний холдинг відкрив перше смартукриття CLUST Space за $400 тис.. У бомбосховищі повністю оновили вентиляційну систему, встановили броньоване скло, акустичні панелі, автономне живлення. У підвальному приміщенні облаштували кімнати для онлайн-зустрічей, читацькі зали, кафетерій, ігрову зону, душові кабіни й інклюзивні вбиральні. Простір може вмістити близько 500 людей.

Міжнародна IT-компанія GlobalLogic передала понад $30 тис. на підтримку технічної освіти, а також 35 одиниць техніки, серед яких комп'ютери та ноутбуки. Загалом у 2023 році компанія пожертвувала освітнім закладам 254 одиниці техніки. За підтримки компанії Google та ЮНЕСКО українські заклади освіти отримали 50 тис. ноутбуків Chromebook. Передані пристрої допоможуть вчителям й надалі проводити уроки та підтримувати навчальний процес навіть в умовах війни.

Технологічна компанія Cisco від початку війни в Україні активно підтримує країну на шляху до цифрових реформ. Мінцифра підписала меморандум про співпрацю з компанією у сфері інновацій та цифровізації. Завдяки цьому змогла долучитися до спільної роботи над освітніми проєктами, зокрема розвитком платформи Дія.Освіта, а також цифровими ініціативами у сфері кіберзахисту. Rheinmental AG пожертвувала 20 тис. євро на закупівлю ранців для школярів у Чернівцях. Amazon передала Україні близько 5 тис. цифрових пристроїв, долучившись до проєкту Digital Europe. У межах ініціативи «Коаліція девайсів» передали ще приблизно 700 гаджетів.

Які IT-компанії роблять внесок у забезпечення безпеки та підтримки України

Війна наразі триває в інформаційному полі, де значну роль відіграють українські IT-компанії. Вони допомагають здійснювати кібератаки на російські організації. Крім цього, надають фінансову допомогу та підтримують внутрішню стійкість. Також IT-сфера має змогу не лише донатити, а й створювати корисні застосунки для українців.

Microsoft стала одним з найбільших міжнародних приватних донорів України. Міжнародна технологічна компанія пожертвувала $430 млн. З початку вторгнення росії компанія допомогла українському уряду перенести свої обчислення з серверів у хмару. Крім цього, були зазначені послуги кібербезпеки та виявлення загроз, що компанія жертвує уряду.

Техногігант пожертвував $10 млн від працівників та послуги гуманітарним організаціям. Компанія з інформаційних технологій Epam Systems на початку війни передала $100 млн для підтримки своїх працівників в Україні та їхніх сімей. Благодійний підрозділ материнської компанії Google пожертвував українському уряду 50 тис. ліцензій на бізнес-набір інструментів, а також на послуги з кібербезпеки. Крім цього, компанія працювала над проєктами задля принесення користі біженцям, а також організувала ініціативу допомогти навчати українців і шукати цифрові робочі місця. Крім цього, підрозділ Google перерахував $5 млн на пожертвування гуманітарним організаціям і виділив $10 млн організаціям, які підтримують біженців у Польщі. Amazon допоміг перенести українські урядові дані перед вторгненням. Компанії інформаційних технологій, як-от Microsoft і ESET, відіграли вирішальну роль у кіберзахисті українських державних і цивільних мереж від російських атак.

JMIND, компанія холдингу Techiia, разом з командою міжнародних волонтерів розробила безкоштовний застосунок Blend Social. У ньому люди з усього світу матимуть можливість надавати постраждалим українцям продукти харчування, місце проживання, одяг, транспорт, укриття та іншу допомогу. Компанія Ajax Systems за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та за ініціативи української IT-компанії stfaicon.com випустила застосунок «Повітряна тривога».