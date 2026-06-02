Як українець будує майбутнє американської медицини вдома

Коли американські лікарні шукають спосіб надавати гостру медичну допомогу пацієнтам прямо вдома — без госпіталізації, без черг і без надмірних витрат — вони все частіше покладаються на технологічну платформу, головним архітектором якої є українець Роман Абакумов. За більш ніж 20 років у галузі він виробив репутацію інженера, чий вплив виходить далеко за межі компаній, у яких він працює. В колах американської цифрової охорони здоров'я система Cesia вже здобула визнання на національному рівні.

Від Києва до серця американської медицини

Роман розпочинав кар'єру в EPAM Systems та Ciklum, пройшовши шлях від розробника до технічного лідера на проєктах для DHL, Canadian Tire, Thomson Reuters та інших. Його досвід охоплює високонавантажені корпоративні системи, інтеграції між складними бізнес-платформами, архітектуру критичних сервісів, оптимізацію продуктивності, забезпечення якості та побудову надійних процесів розробки.

У 2022 році Роман приєднався до Medically Home — однієї з компаній, що розвиває модель Hospital-at-Home у США. Cesia є не просто програмним продуктом, а технологічною основою для складної моделі догляду, де лікарня фактично “переїжджає” до пацієнта додому. Платформа допомагає координувати роботу медичного командного центру, візити клінічних спеціалістів, доставку ліків і обладнання, моніторинг стану пацієнта та обмін даними між різними системами.

Сьогодні Cesia підтримує роботу з лікарняними партнерами по всій країні, серед яких згадуються такі провідні медичні організації, як Mayo Clinic та Kaiser Permanente. Роман став одним із ключових технічних фахівців, які продовжують розвивати Cesia як основу для координації медичної допомоги вдома.

Інженер, якому довіряють найскладніше

Роман особисто приймає архітектурні рішення, що визначають надійність і масштабованість системи. Він керує командою розробників, самостійно взаємодіє з клінічними та продуктовими командами і веде стратегічні ініціативи — зокрема заміну сторонньої логістичної платформи на внутрішнє рішення DispatchHealth, що критично важливо для об'єднання двох компаній після злиття. Інший важливий проєкт, який він реалізує, дозволить скоротити потребу у координаторах медпослуг на 50% - прямий внесок у прибутковість компанії.

Про довіру говорять цифри: у 2022 році IT-команда Medically Home налічувала близько 40 спеціалістів. Після злиття з DispatchHealth у 2025 році технічне керівництво нової компанії провело індивідуальну оцінку кожного — і сьогодні зі старого штату Medically Home в об'єднаній організації залишилося лише троє. Роман — один із них.

Чому Hospital-at-Home — це революція

Щоб зрозуміти масштаб цієї роботи, важливо побачити принципову різницю між медициною в США та в Україні. Американська система охорони здоров'я — одна з найдорожчих у світі: кілька днів у стаціонарі можуть обійтися в десятки тисяч доларів, і навіть для застрахованих пацієнтів це серйозний фінансовий удар. Тому американці уникають госпіталізації за будь-якої можливості.

Саме цю проблему вирішує модель Hospital-at-Home: пацієнт отримує той самий рівень клінічної допомоги, що й у лікарні, але у себе вдома — за нижчу вартість, у звичному оточенні та поруч із родиною. Medically Home стала однією з компаній, що формують цей підхід у США, а Cesia — технологічним фундаментом, без якого він неможливий.

У 2025 році DispatchHealth та Medically Home об'єдналися, створивши найбільшого провайдера лікарняної допомоги вдома у США — компанію, яка обслуговує пацієнтів у 50 великих міських агломераціях у партнерстві з майже 40 медичними системами. Про злиття Medically Home з DispatchHealth і технологічну основу об'єднаної компанії писали Healthcare Dive, Fierce Healthcare, HME News, Home Health Care New та інші провідні американські видання зі сфери охорони здоров'я.

Якість як принцип і як репутація

Роман відомий у галузі не лише як архітектор, а й як інженер, для якого якість — не метрика, а принцип. Він послідовно вибудовує культуру розробки, у якій надійність є вбудованою властивістю, а не результатом героїчних зусиль. Підтвердження працює саме по собі: за весь час існування Cesia система не мала жодного критичного збою — а від її надійності залежить здоров'я людей у власних домівках.

Ця експертиза виходить далеко за межі однієї компанії. Романа регулярно запрошують як незалежного експерта та суддю на провідні галузеві конкурси у сфері цифрової медицини. У 2025 році він був у складі журі Digital Health Awards — одного з найпрестижніших конкурсів цифрової охорони здоров'я США — а також оцінював низку хакатонів. Запрошення на 2026 рік уже отримано, що свідчить про стале визнання його як експерта у спільноті digital health.

Українець, що будує американську медицину майбутнього

Шлях Романа — це історія українського інженера, який пройшов її повністю: від першого коду в українських IT-компаніях до архітектора системи, на яку покладаються найбільші медичні мережі США. Це шлях, який неможливо пройти за рік чи два — лише через десятиліття роботи, технічну глибину і ту довіру, яку в американській медицині треба заслужити.

За оцінкою McKinsey & Company, до $265 мільярдів медичних послуг для пацієнтів Medicare можуть перейти з традиційних медичних закладів у домашній формат без втрати якості чи доступу. У центрі цієї трансформації — не лише нові клінічні моделі, а й складні технологічні платформи, які роблять таку допомогу можливою. Одну з ключових ролей у розвитку такої платформи відіграє Роман Абакумов — український інженер, який пройшов шлях від української IT-індустрії до критичних healthcare-систем США.