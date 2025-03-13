Як відкрити турагентство з нуля

Туристична галузь завжди приваблювала підприємців можливістю допомагати людям подорожувати та пізнавати світ. Відкрити турагентство з нуля – це реальна перспектива, якщо знати основні етапи запуску бізнесу, врахувати юридичні вимоги та правильно організувати процес роботи.

І хоча український туризм стикнувся з певною кризою через повномасштабне вторгнення з боку росії, ця галузь не просто змогла вижити, але й розвивається в новому форматі. Про особливості туристичного бізнесу і його відкриття читайте далі.

Наскільки вигідно відкрити турагентство в Україні?

Відкрити турагентство – це перспективна бізнес-ідея для тих, хто прагне поєднати захоплення подорожами із заробітком. Туристична галузь демонструє стабільний попит, а зростання внутрішнього туризму відкриває нові можливості для розвитку. Так, туризм в Україні має свою специфіку, адже в країні війна і стан галузі наразі досить складно оцінити. Через величезні руйнування і саму ситуацію з війною країна втратила багато туристичних підприємств, а традиції масового туризму в Україні ще не сформувалася.

Але складна ситуація з туризмом не означає повну загибель галузі. Просто в такому випадку туризм дещо адаптувався до нових реалій і перейшов у новий формат.

По-перше, Україну все одно відвідують багато іноземців: волонтери, дипломати, політики та навіть екстремали, що шукають пригоди прямо чи опосередковано вкладаються в туристичну інфраструктуру України.

По-друге, більш безпечні регіони на Заході мають величезний попит: вітчизняні турагентства мають багато турів Карпатами, з усіма можливими видами відпочинку.

По-третє, український туризм розвивається в рамках маленьких підприємств, які пропонують екотуризм, подорожі красивими та безпечними краєвидами, а також можливості для ментального та фізичного відновлення.

Крім того, туристичний бізнес має низку переваг, які роблять його привабливим навіть у періоди економічної нестабільності:

Низький поріг входу. Для запуску бізнесу потрібно інвестувати від 100 000 до 300 000 грн. Це порівняно невеликі вкладення для початку власної справи.

Висока маржинальність. Турагент отримує комісійні від туроператорів у розмірі 10–15% вартості туру.

Гнучкий графік роботи. Можливість розпочати бізнес самостійно або з невеликою командою.

Сучасні тенденції, як-от екотуризм, тури вихідного дня та індивідуальні подорожі, відкривають можливості для впровадження інновацій та персоналізованих послуг.

Скільки коштує відкрити турагентство?

Вартість відкриття турагентства залежить від формату бізнесу (онлайн чи офлайн), орендної плати за офіс, рівня реклами та масштабу діяльності. Орієнтовні витрати:

Реєстрація бізнесу (ФОП чи ТОВ): від 2 000 грн.

Оренда офісу: 10 000–20 000 грн/місяць (залежно від міста).

Ремонт та обладнання офісу: 20 000–50 000 грн.

Закупівля техніки та програмного забезпечення: 15 000–30 000 грн.

Маркетинг і реклама: 10 000–30 000 грн на старті.

Початковий бюджет може варіюватися від 50 000 до 150 000 грн залежно від масштабів та регіону.

Юридичні та податкові аспекти

Для відкриття турагентства можна обрати реєстрацію як фізична особа-підприємець (ФОП) або юридична особа. ФОП потребує менше документів і менших початкових вкладень, але юридична особа підвищує довіру клієнтів завдяки більш формальній структурі, хоча вимагає статутного капіталу.

При виборі системи оподаткування варто врахувати:

Загальна система оподаткування: податок сплачується з прибутку, немає обмежень на доходи чи кількість працівників, але облік складніший.

Спрощена система: оптимально обрати 3-ю групу єдиного податку, оскільки це дозволяє працювати з туроператорами.

Крім того, турагент повинен надати банківську гарантію матеріальної стабільності на 2 тисячі євро (за вимогами Закону України «Про туризм»). Це підтверджує надійність бізнесу для партнерів і клієнтів.

Що потрібно, щоб стати турагентом?

Для роботи у сфері туризму необхідно зареєструвати підприємницьку діяльність – оформити ФОП або зареєструвати ТОВ. Також важливо мати необхідні дозвільні документи, підключитися до глобальних систем бронювання (наприклад, Amadeus або Galileo) для організації квитків, готелів та турів, а також пройти навчання з туризму. Ну і неможливо успішно вести туристичний бізнес без знань географії, зокрема популярних маршрутів, а також без налагодження партнерських угод із туроператорами, страховими та авіаційними компаніями.

Турагентом може стати кожен, хто має бажання працювати у цій сфері. Особливі переваги матимуть ті, хто вже має досвід у туризмі чи авіабізнесі, володіє іноземними мовами, комунікабельний та стресостійкий. Любов до подорожей і вміння ділитися знаннями з клієнтами також стануть великим плюсом.

Розпочати можна як самостійно, відкривши власне турагентство, так і в якості співробітника діючої туристичної компанії. Головне – мати бажання розвиватися, вчитися та якісно працювати із клієнтами.