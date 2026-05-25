Як зрозуміти, що ШІ в компанії справді працює

Як SharksCode визначає бізнес-цінність штучного інтелекту, рахує ROI і будує культуру гібридного інтелекту всередині команди

У компаній, які впроваджують ШІ, часто виникають одні й ті самі питання: як зрозуміти, що запропоноване рішення має реальну бізнес-цінність? За даними McKinsey Global Institute, понад 70% AI-проєктів не досягають заявленого ROI (return on investment, рентабельність). Причина у відсутності системного підходу до впровадження. У SharksCode вирішили йти іншим шляхом. Стратегія компанії полягає у тому, аби вибудовувати оцінку ефективності ШІ так само суворо, як і будь-який інший бізнес-процес.

Ми не впроваджуємо ШІ заради ШІ. Кожне рішення має відповідати на просте питання: яку бізнес-задачу вирішує конкретний інструмент і як ми це виміряємо. У протилежному випадку це лише дорогий експеримент

Антон Асеєв CEO SharksCode

Трирівнева логіка ефективності

У SharksCode підійшли до оцінки ефективності ШІ у процесах компанії через три окремі рівні. 

  • Перший – операційний. Він про швидкість, якість і зняття рутини: скільки годин звільняється, де зменшується кількість помилок, де процес став помітно швидшим.
  • Другий – командний. Він про те, як змінюється фокус людей, куди перенаправляється вивільнений час і чи зростає рівень рішень, які приймають співробітники.
  • Третій – стратегічний. Він про нові можливості, яких раніше просто не існувало, і про те, що компанія тепер може робити, чого не могла без ШІ.

«Перший ШІ-агент, якого ми запровадили в HR, – Акулина. Вона повністю замінює адаптаційний HR-онбординг і бере на себе щонайменше 12 годин роботи people-партнера з кожною новою людиною. Але головне, що люди в команді почали мислити ширше. Вони стали кайфувати від таких інструментів», – Світлана Оніщенко, Chief Human Resources Officer в SharksCode.

З чого починається автоматизація?

Існує поширений міф: достатньо підключити ШІ-інструмент і він сам розбереться. Практика показує протилежне. За оцінками ринку, близько 80% впроваджень ШІ не дають результату саме тому, що компанії намагаються автоматизувати хаос.

Будь-який напрямок ми можемо автоматизувати тільки у випадку якісно прописаного бізнес-сценарію. Хто, що, за чим робить, яка інформація і за чим дається, скільки це коштує, хто за це відповідальний. Якщо цього немає, провал гарантований

Світлана Оніщенко Chief Human Resources Officer в SharksCode

Це підтверджується і даними внутрішнього дослідження SharksCode. Серед факторів, які найбільше впливають на готовність рекомендувати компанію як місце роботи, є якість менеджменту і лідерства, умови роботи та культура взаємодії всередині команд. Тобто лояльність людей тримається на якості щоденного середовища. Це фундамент, де будь-яке ШІ-впровадження або злітає, або зупиняється. Тобто підготовка до автоматизації – далеко не IT-задача. Це справа управлінська. Вона починається задовго до вибору інструменту.

 Як рахується ROI?

Питання розрахунку ROI від ШІ часто обростає складними моделями та методологіями. У SharksCode підходять до цього прагматично.

«Мені здається, що ROI тут рахується навіть простіше, ніж у будь-якому непрописаному процесі. Витрата часу та інших ресурсів на стандартну задачу, вартість цього часу, скільки обсягу бере на себе AI-агент і витрати на самого агента. Різниця – це і є ROI», – Світлана Оніщенко.

Але є важливий нюанс. Не кожне впровадження ШІ мусить давати миттєвий ROI. Частина рішень інфраструктурна. Вони створюють базу для майбутнього масштабування і повертають вкладення через 6–12 місяців. Команда в SharksCode навчилася розрізняти ці два типи і не вимагає від «фундаментних» рішень тих самих показників, що й від операційних.

Саме через цей принцип компанія поступово нарощує екосистему AI-агентів. Сьогодні вже працюють Акулина для онбордингу та сорсинг-агент для рекрутменту. У тестуванні – менеджерська версія Акулини та агент для відстеження воронки найму.

Сорсинг-агент аналізує сотні резюме за кілька годин і видає сорсеру вже готову research-вибірку. Це якісно інший рівень прийняття рішень. Людина одразу починає працювати з найкращими кандидатами

Станіслав Андрєєв COO SharksCode

Що змінилося в команді?

Власне дослідження SharksCode фіксує, що найсильнішими EVP-драйверами компанії є можливості розвитку, цікавий продукт і реальний вплив. Тобто люди приходять і залишаються там, де можуть рости. І саме впровадження ШІ стає одним із механізмів, що цей ріст забезпечує.

«У нас бізнес-HR (функція, яка допомагає компанії досягати бізнес-цілей через управління людьми, командами та організаційними процесами). Тому завдання фасилітації й аналізу завжди були. Але зараз моя команда рахує ROI AI-агентів, проєктує нові процеси, думає про масштабування. Я бачу, як рівень експертизи співробітників підвищується, коли ми вводимо нові інструменти. Це і є найкращий показник того, що впровадження спрацювало», Світлана Оніщенко.

За даними дослідження, 95,8% команди SharksCode оцінюють свій досвід роботи як такий, що відповідає або перевищує очікування. Це саме по собі свідчить про зрілість внутрішнього середовища, в якому нові інструменти добре приживаються.

Три сигнали, що ШІ справді працює

Як зрозуміти, що впровадження відбулося? У SharksCode виділяють три ознаки:

  • Команда сама починає шукати нові застосування. Коли люди кажуть: «а давайте ще ось це автоматизуємо», інструмент явно прижився.
  • Рішення приймаються швидше і з меншою кількістю узгоджень. Це помітно в темпі роботи.
  • З'являється час на завдання, до яких раніше «не доходили руки». 

«Грамотно інтегрований інструмент на основі штучного інтелекту значно полегшує життя команди. Але є вагомий нюанс. ШІ ніколи не буде працювати самостійно. Він потребує постійного налаштування, управління та оркестрування. Але саме це і є нова компетенція людини в команді – керувати системою. Ми всі тепер працюємо з гібридним інтелектом», – Світлана Оніщенко.

Впровадження ШІ говорить про зрілість процесів, готовність команди до змін і управлінську чесність у вимірюванні результатів. SharksCode обирає шлях, де кожен ШІ-агент має прописаний сценарій, вимірюваний ROI і зрозуміле місце в операційній логіці компанії.

Саме ця системність і є відповіддю на питання: «Як зрозуміти, що ШІ справді працює?».