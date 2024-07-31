За перше півріччя-2024 група ОККО заплатила майже 10 мільярдів гривень податків

Сумарно за січень-червень 2024 року компанії групи ОККО перерахували 9,741 мільярда гривень до бюджетів і соціальних фондів. Це на 57%, або на 3,5 мільярда гривень, більше, ніж за аналогічний період торік.

"В умовах повномасштабної війни вести ефективний бізнес безумовно, складно. Але й важливо, як ніколи. Бо це зміцнює нашу державу і допомагає вистояти у повномасштабній війні. Ми теж відчуваємо її вплив на собі кожного дня. Тільки у червні 2024-го ворог знищив дві наші нафтобази. А загалом від початку повномасштабного вторгнення збитки ОККО внаслідок бойових дій становили 70 млн USD. Та ми працюємо далі – відбудовуємо АЗК, інвестуємо, доброчесно сплачуємо податки, допомагаємо ЗСУ. За останніх два з половиною роки група ОККО сплатила уже 33 мільярди гривень податків, а ще понад 1,8 мільярда гривень перерахувала як благодійну допомогу на підтримку армії та відбудову країни", – коментує віцепрезидент ОККО з фінансів Назар Купибіда.

Безпосередньо з операційної діяльності за 6 місяців 2024 року заплачено 2,240 мільярда гривень податків і зборів. До цієї суми входить ПДВ (крім сплаченого на митницю при імпорті), роздрібний акциз, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плата за землю, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Окрім того, ще 7,501 мільярда гривень сплачено при імпорті товарів. Обсяги сплати податків у цій категорії залежать від того, чи підприємства групи напряму імпортують пальне, чи купують на внутрішньому ринку уже розмитнений продукт у представників іноземних заводів.

У перерахунку на один АЗК кожен автозаправний комплекс ОККО у першому півріччі-2024 заплатив 5,629 мільйона гривень податків і зборів, або ж 938,10 тисяч гривень щомісячно. Цей показник є на 23% вищим, ніж у першому півріччі-2023. Сплата податків з операційної діяльності на 1 літр реалізованого пального через АЗК ОККО становила за звітний період 3,40 гривні на літр. До порівняння, цей показник у першому півріччі-2023 року був на 1 гривню нижчим – 2,43 гривні на 1 літр.