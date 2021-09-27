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Житель Кривого Рога обустроил в своей квартире майнинговую ферму (ФОТО)

Для уменьшения затрат во время майнинга "фермер" незаконно подключился к коммунальным электросетям

Фото: ГУ НП в Днепропетровской области Фото: ГУ НП в Днепропетровской области
Фото: ГУ НП в Днепропетровской области

25 сентября сотрудники Криворожского районного управления полиции выявили майнинговую ферму криптовалют, которую устроил по собственному месту жительства 32-летний местный житель.

Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, во время санкционированного обыска в квартире в Центрально-Городском районе правоохранители обнаружили криптоферму, которая состояла из видеокарт, материнских плат и блоков питания.

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Счетчик электрической энергии в момент обыска находился в рабочем состоянии и был подключен к электросети. Для уменьшения затрат мужчина с помощью большого магнита блокировал работу счетчика.

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Все изъятое направлено на экспертизу. В настоящее время сумма нанесенного ущерба устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 188-1 Уголовного кодекса Украины (Похищение электрической энергии путем ее самовольного использования без приборов учета).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, 8 июля СБУ обнаружила и задокументировала незаконный отбор больших объемов электричества в Виннице.

В ведомстве отметили, что кто-то добывал криптовалюту прямо в одном из бывших складских помещений компании "Винницаоблэнерго", а ежемесячная сумма убытков от такой деятельности может составлять от 5 до 7 млн грн. 

Впоследствии выяснилось, что компанией, которую СБУ обвинила в незаконной краже электричества в Виннице якобы для майнинга криптовалют и прокачки ботов для компьютерного симулятора FIFA, оказалась украинская компания ММИ Engineering.

 

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