Житель Кривого Рога обустроил в своей квартире майнинговую ферму (ФОТО)

25 сентября сотрудники Криворожского районного управления полиции выявили майнинговую ферму криптовалют, которую устроил по собственному месту жительства 32-летний местный житель.

Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, во время санкционированного обыска в квартире в Центрально-Городском районе правоохранители обнаружили криптоферму, которая состояла из видеокарт, материнских плат и блоков питания.

Счетчик электрической энергии в момент обыска находился в рабочем состоянии и был подключен к электросети. Для уменьшения затрат мужчина с помощью большого магнита блокировал работу счетчика.

Все изъятое направлено на экспертизу. В настоящее время сумма нанесенного ущерба устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 188-1 Уголовного кодекса Украины (Похищение электрической энергии путем ее самовольного использования без приборов учета).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, 8 июля СБУ обнаружила и задокументировала незаконный отбор больших объемов электричества в Виннице.

В ведомстве отметили, что кто-то добывал криптовалюту прямо в одном из бывших складских помещений компании "Винницаоблэнерго", а ежемесячная сумма убытков от такой деятельности может составлять от 5 до 7 млн грн.

Впоследствии выяснилось, что компанией, которую СБУ обвинила в незаконной краже электричества в Виннице якобы для майнинга криптовалют и прокачки ботов для компьютерного симулятора FIFA, оказалась украинская компания ММИ Engineering.