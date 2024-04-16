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Журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородив лідерів українського бізнесу на Business Wisdom Summit
10 квітня в Intercontinental Kyiv відбулася церемонія нагородження бізнес-лідерів за версією журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших».
Протягом декількох місяців редакційна колегія журналу готувала рейтинг компаній-лідерів галузі та ренкінг кращих управлінських рішень від провідних СЕО та власників компаній.
Критеріями відбору Лідерів галузі були: виторг за 2023 рік, ініціативність, інноваційність, застосування технологій та соціальна відповідальність. Управлінські рішення оцінювали за реалізацією антикризової стратегії, проєктами з розвитку персоналу, ефективним менеджментом, розвитком бізнесу на різних ринках, сумлінністю платника податків та масштабними соціальними програмами.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Нагороду за кращі управлінські рішення отримали:
- Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК.
- Руслан Шостак, президент корпорації TERWIN, співвласник EVA, VARUS;
- Борис Марков, генеральний директор корпорації АТБ;
- Марина Авдєєва, керівна акціонерка СК «Арсенал Страхування», засновниця Easy Peasy Insurtech;
- Олександр Комаров, президент «Київстар»;
- Ростислав Вовк, співвласник Kormotech;
- Анатолій Редер, генеральний директор «ІнтерХім»;
- Юрій Риженков, СЕО «Метінвесту»;
- Вячеслав Климов та Володимир Поперешнюк, засновники групи компаній NOVA (Нова пошта);
Серед лідерів галузей були нагороджені компанії:
- Телеком: компанії «Київстар», «Датагруп» та Volia, «Vodafone Україна»;
- Ритейл: корпорація АТБ та «Епіцентр»;
- Фармацевтична галузь: «Фармак», «ІнтерХім», «Дарниця»;
- Аграрна галузь: МХП, «Астарта», Kernel;
- Агріфуд: МХП;
- Дрогері: EVA;
- Автомобільна галузь: група компаній VIDI
- FMCG Food: Lantmannen Axa;
- Громадське харчування: «МакДональдз Україна»;
- Аптеки: мережа аптек «АНЦ», група компаній «Аптека Доброго Дня»;
- Гірничо-металургійний комплекс: «Метінвест», «Ferrexpo Україна»;
- Енергетика: група компаній ДТЕК;
- Ринок алкоголю: AB InBev Efes Ukraine, «Баядера»;
- Ринок тютюну: «Імперіал Тобакко» в Україні.
Переможців відзначили на Business Wisdom Summit, організаторами якого стали бізнес-медіа бюро Ekonomika+ та онлайн-медіа Delo.ua.