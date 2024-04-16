Журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородив лідерів українського бізнесу на Business Wisdom Summit

10 квітня в Intercontinental Kyiv відбулася церемонія нагородження бізнес-лідерів за версією журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших».

Протягом декількох місяців редакційна колегія журналу готувала рейтинг компаній-лідерів галузі та ренкінг кращих управлінських рішень від провідних СЕО та власників компаній.

Критеріями відбору Лідерів галузі були: виторг за 2023 рік, ініціативність, інноваційність, застосування технологій та соціальна відповідальність. Управлінські рішення оцінювали за реалізацією антикризової стратегії, проєктами з розвитку персоналу, ефективним менеджментом, розвитком бізнесу на різних ринках, сумлінністю платника податків та масштабними соціальними програмами.

Максим Бироваш (Топ100) та Тетяна Петрук (Метінвест) Тетяна Снопко (Ekonomika+) та Михайло Шелемба (Датагруп) Головний редактор Delo.ua Юрій Гусєв вручає нагороду Віталію Джуринському (Vidi) Уляна Фіца, "Кормотех" Валерій Шостак (Terwin) отримує нагороду від Тетяни Снопко (Ekonomika+) Марина Авдєєва (Арсенал Страхування) та Ірина Сердюк (Ekonomika +) Олександр Чумак (ІнтерХім) та Тетяна Снопко (Ekonomika+) Світлана Шибецька (Баядера Груп) Тетяна Снопко (Ekonomika+ нагороджує Олега Нестерова (МХП) Оксана Штонда (ДТЕК) Денис Хренов (Ab InBev Efes Україна) Нагороду отримує Євген Стафійчук (Нова Пошта) Владислав Мортіков (Ferrexpo в Україні) та Максим Бироваш (ТОП100) Василь Губарець (Дарниця) Юрій Гусєв (Delo.ua) та Крістина Лініченко (McDonald's в Україні Катерина Співакова (Kernel)

Нагороду за кращі управлінські рішення отримали:

Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК.

Руслан Шостак, президент корпорації TERWIN, співвласник EVA, VARUS;

Борис Марков, генеральний директор корпорації АТБ;

Марина Авдєєва, керівна акціонерка СК «Арсенал Страхування», засновниця Easy Peasy Insurtech;

Олександр Комаров, президент «Київстар»;

Ростислав Вовк, співвласник Kormotech;

Анатолій Редер, генеральний директор «ІнтерХім»;

Юрій Риженков, СЕО «Метінвесту»;

Вячеслав Климов та Володимир Поперешнюк, засновники групи компаній NOVA (Нова пошта);

Серед лідерів галузей були нагороджені компанії:

Телеком: компанії «Київстар», «Датагруп» та Volia, «Vodafone Україна»;

Ритейл: корпорація АТБ та «Епіцентр»;

Фармацевтична галузь: «Фармак», «ІнтерХім», «Дарниця»;

Аграрна галузь: МХП, «Астарта», Kernel;

Агріфуд: МХП;

Дрогері: EVA;

Автомобільна галузь: група компаній VIDI

FMCG Food: Lantmannen Axa;

Громадське харчування: «МакДональдз Україна»;

Аптеки: мережа аптек «АНЦ», група компаній «Аптека Доброго Дня»;

Гірничо-металургійний комплекс: «Метінвест», «Ferrexpo Україна»;

Енергетика: група компаній ДТЕК;

Ринок алкоголю: AB InBev Efes Ukraine, «Баядера»;

Ринок тютюну: «Імперіал Тобакко» в Україні.

Переможців відзначили на Business Wisdom Summit, організаторами якого стали бізнес-медіа бюро Ekonomika+ та онлайн-медіа Delo.ua.