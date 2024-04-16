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Журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородив лідерів українського бізнесу на Business Wisdom Summit

Журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородив лідерів українського бізнесу на Business Wisdom Summit

10 квітня в Intercontinental Kyiv відбулася церемонія нагородження бізнес-лідерів за версією журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших». 

Протягом декількох місяців редакційна колегія журналу готувала рейтинг компаній-лідерів галузі та ренкінг кращих управлінських рішень від провідних СЕО та власників компаній. 

Критеріями відбору Лідерів галузі були: виторг за 2023 рік, ініціативність, інноваційність, застосування технологій та соціальна відповідальність. Управлінські рішення оцінювали за реалізацією антикризової стратегії, проєктами з розвитку персоналу, ефективним менеджментом, розвитком бізнесу на різних ринках, сумлінністю платника податків та масштабними соціальними програмами.

Максим Бироваш (Топ100) та Тетяна Петрук (Метінвест) Тетяна Снопко (Ekonomika+) та Михайло Шелемба (Датагруп) Головний редактор Delo.ua Юрій Гусєв вручає нагороду Віталію Джуринському (Vidi) Уляна Фіца, "Кормотех" Валерій Шостак (Terwin) отримує нагороду від Тетяни Снопко (Ekonomika+) Марина Авдєєва (Арсенал Страхування) та Ірина Сердюк (Ekonomika +) Олександр Чумак (ІнтерХім) та Тетяна Снопко (Ekonomika+) Світлана Шибецька (Баядера Груп) Тетяна Снопко (Ekonomika+ нагороджує Олега Нестерова (МХП) Оксана Штонда (ДТЕК) Денис Хренов (Ab InBev Efes Україна) Нагороду отримує Євген Стафійчук (Нова Пошта) Владислав Мортіков (Ferrexpo в Україні) та Максим Бироваш (ТОП100) Василь Губарець (Дарниця) Юрій Гусєв (Delo.ua) та Крістина Лініченко (McDonald's в Україні Катерина Співакова (Kernel)
Максим Бироваш (Топ100) та Тетяна Петрук (Метінвест)
Максим Бироваш (Топ100) та Тетяна Петрук (Метінвест)
Тетяна Снопко (Ekonomika+) та Михайло Шелемба (Датагруп)
Тетяна Снопко (Ekonomika+) та Михайло Шелемба (Датагруп)
Головний редактор Delo.ua Юрій Гусєв вручає нагороду Віталію Джуринському (Vidi)
Головний редактор Delo.ua Юрій Гусєв вручає нагороду Віталію Джуринському (Vidi)
Уляна Фіца, "Кормотех"
Уляна Фіца, "Кормотех"
Валерій Шостак (Terwin) отримує нагороду від Тетяни Снопко (Ekonomika+)
Валерій Шостак (Terwin) отримує нагороду від Тетяни Снопко (Ekonomika+)
Марина Авдєєва (Арсенал Страхування) та Ірина Сердюк (Ekonomika +)
Марина Авдєєва (Арсенал Страхування) та Ірина Сердюк (Ekonomika +)
Олександр Чумак (ІнтерХім) та Тетяна Снопко (Ekonomika+)
Олександр Чумак (ІнтерХім) та Тетяна Снопко (Ekonomika+)
Світлана Шибецька (Баядера Груп)
Світлана Шибецька (Баядера Груп)
Тетяна Снопко (Ekonomika+ нагороджує Олега Нестерова (МХП)
Тетяна Снопко (Ekonomika+ нагороджує Олега Нестерова (МХП)
Оксана Штонда (ДТЕК)
Оксана Штонда (ДТЕК)
Денис Хренов (Ab InBev Efes Україна)
Денис Хренов (Ab InBev Efes Україна)
Нагороду отримує Євген Стафійчук (Нова Пошта)
Нагороду отримує Євген Стафійчук (Нова Пошта)
Владислав Мортіков (Ferrexpo в Україні) та Максим Бироваш (ТОП100)
Владислав Мортіков (Ferrexpo в Україні) та Максим Бироваш (ТОП100)
Василь Губарець (Дарниця)
Василь Губарець (Дарниця)
Юрій Гусєв (Delo.ua) та Крістина Лініченко (McDonald's в Україні
Юрій Гусєв (Delo.ua) та Крістина Лініченко (McDonald's в Україні
Катерина Співакова (Kernel)
Катерина Співакова (Kernel)

Нагороду за кращі управлінські рішення отримали:

  • Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК.
  • Руслан Шостак, президент корпорації TERWIN, співвласник EVA, VARUS;
  • Борис Марков, генеральний директор корпорації АТБ;
  • Марина Авдєєва, керівна акціонерка СК «Арсенал Страхування», засновниця Easy Peasy Insurtech; 
  • Олександр Комаров, президент «Київстар»;
  • Ростислав Вовк, співвласник Kormotech; 
  • Анатолій Редер, генеральний директор «ІнтерХім»;
  • Юрій Риженков, СЕО «Метінвесту»;
  • Вячеслав Климов та Володимир Поперешнюк, засновники групи компаній NOVA (Нова пошта);

Серед лідерів галузей були нагороджені компанії:

  • Телеком: компанії «Київстар», «Датагруп» та Volia, «Vodafone Україна»; 
  • Ритейл: корпорація АТБ та «Епіцентр»;
  • Фармацевтична галузь: «Фармак», «ІнтерХім», «Дарниця»;
  • Аграрна галузь: МХП, «Астарта», Kernel;
  • Агріфуд: МХП;
  • Дрогері: EVA;
  • Автомобільна галузь: група компаній VIDI
  • FMCG Food: Lantmannen Axa;
  • Громадське харчування: «МакДональдз Україна»;
  • Аптеки: мережа аптек «АНЦ», група компаній «Аптека Доброго Дня»;
  • Гірничо-металургійний комплекс: «Метінвест», «Ferrexpo Україна»;
  • Енергетика: група компаній ДТЕК;
  • Ринок алкоголю: AB InBev Efes Ukraine, «Баядера»;
  • Ринок тютюну: «Імперіал Тобакко» в Україні. 

Переможців відзначили на Business Wisdom Summit, організаторами якого стали бізнес-медіа бюро Ekonomika+ та онлайн-медіа Delo.ua.