Delo.ua шукає фінансового журналіста

Медіахолдинг Media Council в пошуках фінансового журналіста в редакцію Delo.ua. Повна зайнятість. Також готові взяти людину з інвалідністю, пенсіонера. Досвід роботи від 2 років. Вища освіта. Є можливість працювати віддалено.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про нас

Delo.ua — це ділове медіа з великим досвідом, що відслідковує та аналізує актуальні події в світі бізнесу. Ми пишемо ПРО людей бізнесу і ДЛЯ людей бізнесу, охоплюючи галузі, які сьогодні впливають на розвиток країни та світу.

Що робити?

Писати замітки, фічери, репортажі та інтерв'ю.

Знати все про свою галузь — відслідковувати події, пити каву з ньюзмейкерами, шукати тренди та інсайди, видавати ексклюзиви.

Вміти читати звітність НБУ.

Розбиратися в банківському регулюванні, банківських продуктах.

Знати і розуміти макро- та мікроекономічні терміни.

Розумітися на фінансових та інвестиційних інструментах.

Мати налагоджені контакти з ключовими гравцями на банківському ринку, інвестиційними компаніями, страховими компаніями, центрами економічних досліджень.

Розумітися на сучасних інструментах інвестування, зокрема на фондових та криптовалютних ринках.

Вміти писати просто, зрозуміло, динамічно і легко.

Ваш досвід в медіа – важливий, але не вирішальний.

Англійська мова на рівні достатньому для пошуку інформації та спілкування буде плюсом.

Для вас

Робота в професійній команді авторів.

Регулярна стабільна оплата роботи.

Оплачувана відпустка та лікарняні.

Гнучкий графік.

Якщо це відгукується тобі, то скоріше пиши чи телефонуй нашій рекрутерці Денисенко Марині (098-432-33-22, [email protected])!