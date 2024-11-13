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Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

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Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
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Delo.ua шукає фінансового журналіста

Delo.ua шукає фінансового журналіста

Медіахолдинг Media Council в пошуках фінансового журналіста в редакцію Delo.ua. Повна зайнятість. Також готові взяти людину з інвалідністю, пенсіонера. Досвід роботи від 2 років. Вища освіта. Є можливість працювати віддалено.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.
12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.
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Про нас

Delo.ua — це ділове медіа з великим досвідом, що відслідковує та аналізує актуальні події в світі бізнесу. Ми пишемо ПРО людей бізнесу і ДЛЯ людей бізнесу, охоплюючи галузі, які сьогодні впливають на розвиток країни та світу.

Що робити?

  • Писати замітки, фічери, репортажі та інтерв'ю.
  • Знати все про свою галузь — відслідковувати події, пити каву з ньюзмейкерами, шукати тренди та інсайди, видавати ексклюзиви.
  • Вміти читати звітність НБУ.
  • Розбиратися в банківському регулюванні, банківських продуктах.
  • Знати і розуміти макро- та мікроекономічні терміни.
  • Розумітися на фінансових та інвестиційних інструментах.
  • Мати налагоджені контакти з ключовими гравцями на банківському ринку, інвестиційними компаніями, страховими компаніями, центрами економічних досліджень.
  • Розумітися на сучасних інструментах інвестування, зокрема на фондових та криптовалютних ринках.
  • Вміти писати просто, зрозуміло, динамічно і легко.
  • Ваш досвід в медіа – важливий, але не вирішальний.
  • Англійська мова на рівні достатньому для пошуку інформації та спілкування буде плюсом.

Для вас

  • Робота в професійній команді авторів.
  • Регулярна стабільна оплата роботи.
  • Оплачувана відпустка та лікарняні.
  • Гнучкий графік.

Якщо це відгукується тобі, то скоріше пиши чи телефонуй нашій рекрутерці Денисенко Марині (098-432-33-22, [email protected])!