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Delo.ua шукає фінансового журналіста
Медіахолдинг Media Council в пошуках фінансового журналіста в редакцію Delo.ua. Повна зайнятість. Також готові взяти людину з інвалідністю, пенсіонера. Досвід роботи від 2 років. Вища освіта. Є можливість працювати віддалено.
Про нас
Delo.ua — це ділове медіа з великим досвідом, що відслідковує та аналізує актуальні події в світі бізнесу. Ми пишемо ПРО людей бізнесу і ДЛЯ людей бізнесу, охоплюючи галузі, які сьогодні впливають на розвиток країни та світу.
Що робити?
- Писати замітки, фічери, репортажі та інтерв'ю.
- Знати все про свою галузь — відслідковувати події, пити каву з ньюзмейкерами, шукати тренди та інсайди, видавати ексклюзиви.
- Вміти читати звітність НБУ.
- Розбиратися в банківському регулюванні, банківських продуктах.
- Знати і розуміти макро- та мікроекономічні терміни.
- Розумітися на фінансових та інвестиційних інструментах.
- Мати налагоджені контакти з ключовими гравцями на банківському ринку, інвестиційними компаніями, страховими компаніями, центрами економічних досліджень.
- Розумітися на сучасних інструментах інвестування, зокрема на фондових та криптовалютних ринках.
- Вміти писати просто, зрозуміло, динамічно і легко.
- Ваш досвід в медіа – важливий, але не вирішальний.
- Англійська мова на рівні достатньому для пошуку інформації та спілкування буде плюсом.
Для вас
- Робота в професійній команді авторів.
- Регулярна стабільна оплата роботи.
- Оплачувана відпустка та лікарняні.
- Гнучкий графік.
Якщо це відгукується тобі, то скоріше пиши чи телефонуй нашій рекрутерці Денисенко Марині (098-432-33-22, [email protected])!