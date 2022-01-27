Создатели NFT-сервера в Minecraft продали токены на $1,2 млн за 8 минут и исчезли

Группа разработчиков создала NFT-сервера в Minecraft Blockverse для игроков. 10 тысяч токенов раскупили за 8 минут, после чего создатели исчезли вместе с 1,2 миллионами долларов, которые получили от продажи NFT. Об этом сообщает NME.

Для входа на NFT-сервера в Minecraf игрокам нужно было купить пару токенов. Их начали продавать 24 января, но через 8 минут после старта продажи их сайт Blockverse и сервер в Discord были отключены.

В Twitter разработчики Blockverse последний раз писали 24 января, заверяя, что сервер начал официально работать.

В то же время игроки сообщили об остановке работы Blockverse. Некоторые пользователи потеряли пару десятков тысяч долларов на проекте. Например, пользователь illiquidassets, который помогал разработчикам Blockverse с маркетингом, потерял 26 тысяч долларов.

Через некоторое время один из разработчиков вышел на связь. Он сообщил, что якобы никого не обманывал, а сервер перестал работать из-за ряда проблем.

TheGamer выяснило, что выпущенные Blockverse NFT уже успели перепродать почти за 2,1 миллиона долларов. Разработчики заявили, что готовы передать игрокам выручку от продажи игровых NFT и права на Blockverse, однако о тех 1,2 млн долларов речь не идет.

Ранее похожую схему провернули с NFT Squid Game. В ноябре 2021 года анонимные создатели криптовалюты Squid, запущенной якобы для онлайн-турнира по мотивам сериала "Игра в кальмара", внезапно закрыли проект и исчезли.

Цена этой криптовалюты, согласно сайту CoinMarketCap, утром 1 ноября достигла пика в 2861 доллар, после чего упала до нуля. Утром 3 ноября, однако, график Squid слегка "оживился" — в переводе на гривны за нее стали давать вместо 8 копеек "аж" до 56 копеек.