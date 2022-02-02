Корейский зомби-апокалипсис "Мы все мертвы" обогнал сериал "Игра в кальмара" и лидирует на Netflix

Жесткие корейские сериалы, наполненные кровавыми сценами, продолжают захватывать лидерство в рейтингах популярности по всему миру. По следам "Игры в кальмара" и "Зова зомби" идет сериал "Мы все мертвы". Эксперты считают, что Netflix нашел золотую жилу, и не исключают, что история про зомби-апокалипсис может заработать не меньше, чем сериал "Игра в кальмара", прибыль которого в 40 раз больше, чем потрачено на производство.

Корейский хоррор-триллер "Мы все мертвы", который вышел на Netflix 28 января, стал лидером мирового чарта на следующий день после выхода и удерживает лидерство последующие три дня, сообщает Daily Mail.

История про подростков, запертых в школе во время нашествия зомби, лидирует по просмотрам более чем в 25 странах, включая Японию, Мексику и Индию. В Украине сериал занимает третье место.

По сюжету, группа старшеклассников оказывается в западне в собственной школе, когда вокруг начинается зомби-апокалипсис. Это происходит после того, как одну из учениц кусает лабораторный хомяк. Подростки пытаются выжить, спасаясь от живых мертвецов — ловких монстров, цель которых как можно скорее распространить заразу. Им приходится быть максимально изобретательными, придумывая способы, как выбраться из школы, закрытой полицией на карантин.

Кадр из сериала "Мы все мертвы"

"Мы все мертвы" сняли неизвестные широкой публике режиссеры. Для них это дебютный проект. Как и "Зов ада", сериал основан на вебтуне "Сейчас в нашей школе" (так называют комиксы, созданные специально для смартфонов).

Роль одной из старшеклассниц отдали Ли Ю Ми, ставшей популярной после роли Чжи Ен в "Игре в кальмара".

Яркой рекламной кампанией "Мы все мертвы" стало появление на улицах одного из городов Таиланда автобуса с прозрачными стенами, набитого зомби.

На агрегаторе Rotten Tomatoes у шоу высокий рейтинг: 77% положительных отзывов у критиков и 83% — у публики.

Пока рано говорить, сможет ли "Мы все мертвы" повторить рекорд "Игры в кальмара".

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара", вышедший в сентябре 2021 года, стал самым успешным проектом в истории Netflix. Он принес стриминговому сервису более чем $891 млн прибыли. При этом бюджет проекта составил $21,4 млн (по $2,4 млн на эпизод). Netflix буде снимать второй сезон, но дата премьеры пока не названа. И уже известно, что режиссер сериала "Игра в кальмара" Хван Дон Хек ведет с платформой переговоры о третьем сезоне.

Вторым корейским сериалом, стремительно взлетевшим на вершину рейтинга в первый день показа, был фентези-апокалипсис "Зов ада", премьера которого состоялась в ноябре прошлого года. Этот сериал также полон насилия. Его действие происходит в недалеком будущем – в 2023 году. Команда монстров выслеживает грешников, которым пришло послание от некого небесного существа о точной дате и времени их смерти. Гигантские волосатые существа сжигают своих жертв и отправляют их в ад.

Повышенный интерес к корейскому контенту стриминговый сервис Netflix подтвердил инвестициями. Платформа вложила $700 млн в производство большого количества шоу из Южной Кореи. С успехом прошли недавние премьеры сериала "Море спокойствия", а также фанаты оценили реалити-шоу Singles Inferno.

Пытаясь понять, почему южнокорейские сериалы, наполненные сценами насилия, стали так популярны в мире, кинокритики отмечают, что корейцы не боятся крайностей, в том числе эмоциональных, и потому гораздо лучше работают на контрастах. Традиционные голливудские приемы они выкручивают на максимум, что привлекает зрителей. Высказывается и мнение, что лидерство кровавых корейских сериалов — это следствие перегибов Запада с толерантностью.