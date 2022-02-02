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Креативные индустрии
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Корейский зомби-апокалипсис "Мы все мертвы" обогнал сериал "Игра в кальмара" и лидирует на Netflix

Корейский зомби-апокалипсис "Мы все мертвы" обогнал сериал "Игра в кальмара" и лидирует на Netflix
Кадр из сериала "мы все умрем""

Жесткие корейские сериалы, наполненные кровавыми сценами, продолжают захватывать лидерство в рейтингах популярности по всему миру. По следам "Игры в кальмара" и "Зова зомби" идет сериал "Мы все мертвы". Эксперты считают, что Netflix нашел золотую жилу, и не исключают, что история про зомби-апокалипсис может заработать не меньше, чем сериал "Игра в кальмара", прибыль которого в 40 раз больше, чем потрачено на производство. 

Корейский хоррор-триллер "Мы все мертвы", который вышел на Netflix 28 января, стал лидером мирового чарта на следующий день после выхода и удерживает лидерство последующие три дня, сообщает Daily Mail.

История про подростков, запертых в школе во время нашествия зомби, лидирует по просмотрам более чем в 25 странах, включая Японию, Мексику и ИндиюВ Украине сериал занимает третье место.

По сюжету, группа старшеклассников оказывается в западне в собственной школе, когда вокруг начинается зомби-апокалипсис. Это происходит после того, как одну из учениц кусает лабораторный хомяк. Подростки пытаются выжить, спасаясь от живых мертвецов — ловких монстров, цель которых как можно скорее распространить заразу. Им приходится быть максимально изобретательными, придумывая способы, как выбраться из школы, закрытой полицией на карантин.

Фото 2 — Корейский зомби-апокалипсис "Мы все мертвы" обогнал сериал "Игра в кальмара" и лидирует на Netflix
Кадр из сериала "Мы все мертвы"

"Мы все мертвы" сняли неизвестные широкой публике режиссеры. Для них это дебютный проект. Как и "Зов ада", сериал основан на вебтуне "Сейчас в нашей школе" (так называют комиксы, созданные специально для смартфонов).

Роль одной из старшеклассниц отдали Ли Ю Ми, ставшей популярной после роли Чжи Ен в "Игре в кальмара".

Яркой рекламной кампанией "Мы все мертвы" стало появление на улицах одного из городов Таиланда автобуса с прозрачными стенами, набитого зомби.

На агрегаторе Rotten Tomatoes у шоу высокий рейтинг: 77% положительных отзывов у критиков и 83% — у публики.

Пока рано говорить, сможет ли "Мы все мертвы" повторить рекорд "Игры в кальмара".

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара", вышедший в сентябре 2021 года, стал самым успешным проектом в истории Netflix. Он принес стриминговому сервису более чем $891 млн прибыли. При этом бюджет проекта составил $21,4 млн (по $2,4 млн на эпизод). Netflix буде снимать второй сезон, но дата премьеры пока не названа. И уже известно, что режиссер сериала "Игра в кальмара" Хван Дон Хек ведет с платформой переговоры о третьем сезоне.

Вторым корейским сериалом, стремительно взлетевшим на вершину рейтинга в первый день показа, был фентези-апокалипсис "Зов ада", премьера которого состоялась в ноябре прошлого года. Этот сериал также полон насилия. Его действие происходит в недалеком будущем – в 2023 году. Команда монстров выслеживает грешников, которым пришло послание от некого небесного существа о точной дате и времени их смерти.  Гигантские волосатые существа сжигают своих жертв и отправляют их в ад.

Повышенный интерес к корейскому контенту стриминговый сервис Netflix подтвердил инвестициями. Платформа вложила $700 млн в производство большого количества шоу из Южной Кореи. С успехом прошли недавние премьеры сериала "Море спокойствия", а также фанаты оценили реалити-шоу Singles Inferno.

Пытаясь понять, почему южнокорейские сериалы, наполненные сценами насилия, стали так популярны в мире, кинокритики отмечают, что корейцы не боятся крайностей, в том числе эмоциональных, и потому гораздо лучше работают на контрастах. Традиционные голливудские приемы они выкручивают на максимум, что привлекает зрителей.  Высказывается и мнение, что лидерство кровавых корейских сериалов — это следствие перегибов Запада с толерантностью.

Автор:
Елена Гладских