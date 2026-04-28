Криптосервіс нового покоління: як ObmenAT24 став одним із лідерів ринку цифрових активів

Як працює одна з найбільш зростальних криптообмінних платформ в Україні і яким чином їй вдалося залучити понад мільйон користувачів.

Україна вже не перший рік входить до десятки провідних держав за ступенем сприйняття криптовалют. Наприклад, згідно зі звітом Global Crypto Adoption Index від аналітичної компанії Chainalysis, наша країна у 2025 році посіла восьме місце у світі за рівнем впровадження цифрових активів.

Це красномовно свідчить про те, що криптоактиви набувають поширення у повсякденному й економічному житті, а українці дедалі частіше використовують їх для заощаджень, переказів, оплати товарів і послуг.

Як наслідок, зростає популярність сервісів, що дають змогу здійснювати обмін криптовалют і фіатних (традиційних) грошей.

Однак нерідко вибір криптообмінника стає нетривіальним завданням, оскільки користувачу необхідно враховувати кілька факторів: надійність платформи, прозорість курсів і комісій, швидкість проведення операцій, наявність достатніх резервів і рівень безпеки угод.

Сервіс ObmenAT24, визнаний одним із найкращих криптопроєктів у рейтингу «ТопФінанс-2026», якраз і поєднує ті ключові риси та якості, якими має вирізнятися сучасна криптофіатна платформа: надійність, зручний інтерфейс, широкий вибір способів виведення коштів, позитивну репутацію на ринку.

Офіси по всьому світу та тисячі задоволених клієнтів

ObmenAT24 — це міжнародний фінансовий сервіс, який фокусується на обміні цифрових активів і фіатних валют. Він працює майже 10 років, з 2016-го, що для відносно молодого крипторинку є солідним терміном.

Однією з унікальних рис сервісу є те, що це не лише онлайн-платформа: ObmenAT24 має фізичні пункти обміну (приблизно 100 партнерських відділень) у більш ніж 30 містах України, а також у столицях інших країн на п’яти континентах — у Варшаві (Польща), Стамбулі (Туреччина), Лондоні (Велика Британія) тощо.

Платформа підтримує велику кількість напрямів обміну та видів криптовалют. Насамперед це Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) та USDC у різних мережах — TRC20, ERC20, BEP20, SOL.

Крім того, клієнтам доступні різні способи виведення та переказу активів. Обмін може відбуватися у готівковій формі з видачею коштів у партнерських пунктах, через платіжні картки (Visa/Mastercard), банківські перекази (SEPA та SWIFT), електронні гаманці та платіжні системи (Revolut, Wise, Google/Apple Pay, PayPal, Payoneer).

Зручно й те, що здійснювати обмін валют можна як у вебверсії платформи, так і з допомогою Telegram-бота, який спрощує процес і дає змогу проводити операції за кілька кліків просто у месенджері.

Щорічні темпи зростання ObmenAT24 — приблизно 15%. Якщо у 2025-му кількість нових клієнтів становила майже 1000 на місяць, то на початок 2026-го збільшилась до 1150. Загальна кількість користувачів сервісу за час його існування перевищила 1,1 млн.

Швидкість, безпека та $700 тис. у резервах

В умовах жорсткої боротьби на фінансовому ринку для будь-якої компанії важливою конкурентною перевагою є швидкість, зручність, безпека та надійність операцій. І за цими параметрами ObmenAT24 утримує пальму першості.

Обмін відбувається майже миттєво: зазвичай кошти зараховуються на рахунок або гаманець клієнта протягом кількох хвилин (до 15 хвилин максимум). При цьому курс обміну зафіксований на весь час угоди, а платформа не стягує додаткових комісій. Це забезпечує прозорість і незмінність умов обміну.

Також ObmenAT24 приділяє величезну увагу захисту від фішингових копій сервісу та підроблених каналів у месенджерах. Завдяки суворій системі контролю та ідентифікації співробітників служби підтримки клієнти завжди можуть бути впевнені, що вони спілкуються з офіційними представниками платформи.

Крім того, користувачі сервісу можуть не хвилюватися за збереження своїх персональних даних, оскільки ObmenAT24 не вимагає проходити обов’язкову процедуру KYC (верифікації) для більшості операцій, що спрощує роботу та забезпечує анонімність транзакцій. При цьому платформа дотримується вимог і умов AML, це зводить можливість будь-якого шахрайства практично до нуля.

Ще однією важливою особливістю платформи є наявність значної суми резервів — понад $700 тис. у криптоактивах і класичних валютах. Це забезпечує фінансову стійкість платформи та гарантує, що навіть великі операції будуть проходити швидко і без затримок.

Залишитися кращими та зберегти лояльність

За словами представників ObmenAT24, основні цілі на 2026 рік — зберегти провідні позиції на ринку. Серед пріоритетних завдань — покращення клієнтського досвіду та подальше масштабування бізнесу.

По-перше, платформа хоче посилити свою присутність як в Україні, так і за її межами. Оскільки багато українців були змушені емігрувати через війну, вони потребують якісного та надійного сервісу криптообміну в інших країнах. Тому ObmenAT24 має намір і надалі розвивати мережу фізичних офісів, насамперед у європейських країнах.

По-друге, у планах модернізація зовнішнього вигляду, структури та функціональності (UX/UI) сайту платформи, що допоможе оптимізувати та спростити процес обміну криптовалют, зробити його більш комфортним і зручним, але при цьому зберегти високий рівень безпеки та захищеності всіх операцій.

Підсумовуючи, варто наголосити, що в умовах стрімкого розвитку цифрових фінансів користувачі дедалі частіше шукають не просто вигідний курс, а саме комплексний сервіс, який забезпечує стабільність, прозорість операцій і високий рівень клієнтської підтримки.

Тому подальший розвиток ObmenAT24 буде спрямований на те, щоб відповідати цим очікуванням і зміцнювати статус сучасної технологічної платформи для обміну криптовалют.