Австрія виділяє €500 млн на страховий фонд для підтримки експорту в Україну

Австрія створила спеціальний фонд у розмірі 500 мільйонів євро для підтримки експорту та інвестицій в Україну на тлі російського вторгнення.

Про це повідомило Міністерство фінансів Австрії.

Згідно із законом про бюджет на 2024 рік, Мінфін країни та розрахункове агентство Oesterreichischekontrollebank AG (OeKB) створили умови для захисту австрійських компаній, які ведуть бізнес в Україні, що інакше було б неможливо через особливу ризиковану ситуацію.

Передбачається надання 500 млн євро протягом 5 років для страхування експортних та інвестиційних проєктів в Україні. На новий бізнес виділятиметься близько 100 млн євро щороку.

В той же час, у Відні вважають, що залучаючи кошти міжнародних фінансових організацій, можна навіть отримати фонд, розміром до 1 мільярда євро.

"Ми активно робимо внесок у відбудову України. Українське населення та економіка виграють від нашої підтримки експорту", - наголосив міністр фінансів Магнус Бруннер.

У рамках існуючого та перевіреного процесу Міністерство фінансів країни уже сприяє експортним операціям на суму 3-5 мільйонів євро в Україні з терміном оплати до 3 років через OeKB. Проте, через особливу ситуацію ризику операції проєкти, що виходять за рамки цього, не можуть бути реалізовані як частина звичайного процесу просування експорту.

Оскільки кошти обмежені та необхідно досягти широкої диверсифікації ризиків, у тому числі в підтриманих секторах, малі та середні транзакції в державному секторі будуть можливими на першому етапі на основі державної гарантії.

"Таким чином ми забезпечуємо життєво важливі для України інвестиції. Це, серед іншого, постачання питної води та тепла, забезпечення безпеки та реконструкція транспортного сектору з дорогами, мостами та залізничною інфраструктурою, а також підприємства з постачання та інвестиції, такі як спільні майстерні для автобусів, трамваїв і поїздів, – говорить Бруннер.

Нагадаємо, в березні Приватбанк запустив спільну з Українським "Експортно-кредитним агентством" (ЕКА) програму підтримки експортерів. За умовами програми ЕКА страхуватиме ризики банку за виданими кредитами на виконання зовнішньоекономічних контрактів.

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