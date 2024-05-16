Австрия выделяет €500 млн на страховой фонд для поддержки экспорта в Украину

Австрия создала специальный фонд в размере 500 млн. евро для поддержки экспорта и инвестиций в Украину на фоне российского вторжения.

Об этом сообщило Министерство финансов Австрии.

Согласно закону о бюджете на 2024 год, Минфин страны и расчетное агентство Oesterreichischekontrollebank AG (OeKB) создали условия для защиты австрийских компаний, ведущих бизнес в Украине, что иначе было бы невозможно из-за особой рискованной ситуации.

Предусматривается предоставление 500 млн. евро в течение 5 лет для страхования экспортных и инвестиционных проектов в Украине. На новый бизнес будет выделяться около 100 млн. евро ежегодно.

В то же время, в Вене считают, что привлекая средства международных финансовых организаций, можно даже получить фонд в размере до 1 миллиарда евро.

"Мы активно вносим вклад в восстановление Украины. Украинское население и экономика выиграют от нашей поддержки экспорта", - подчеркнул министр финансов Магнус Бруннер.

В рамках существующего и проверенного процесса Министерство финансов страны уже способствует экспортным операциям на сумму 3-5 миллионов евро в Украине со сроком оплаты до 3 лет через OeKB. Тем не менее, из-за особой ситуации риска операции проекты, выходящие за рамки этого, не могут быть реализованы как часть обычного процесса продвижения экспорта.

Поскольку средства ограничены и необходимо достичь широкой диверсификации рисков, в том числе в поддержанных секторах, малые и средние транзакции в государственном секторе будут возможны на первом этапе на основе государственной гарантии.

"Таким образом, мы обеспечиваем жизненно важные для Украины инвестиции. Это, среди прочего, поставки питьевой воды и тепла, обеспечение безопасности и реконструкция транспортного сектора с дорогами, мостами и железнодорожной инфраструктурой, а также предприятия по снабжению и инвестициям, такие как совместные мастерские для автобусов, трамваев и поездов, – говорит Бруннер.

Напомним, в марте Приватбанк запустил совместное с Украинским "Экспортно-кредитным агентством" (ЭКА) программа поддержки экспортеров. По условиям программы ЭКА будет страховать риски банка по выданным кредитам во исполнение внешнеэкономических контрактов.

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