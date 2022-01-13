Цена никеля достигла максимум за 10 лет: виноват спрос на электромобили

Никель 12 января 2022 года подорожал на 4% до 10-летнего максимума в 22 745 долларов за тонну, так как его запасы истощаются, а основные производители наращивают производство электромобилей, для которых необходим этот металл, сообщает The Financial times.

Никель используется в аккумуляторных батареях для электромобилей. Его запасы на складах падают уже почти два месяца подряд. Так, в Китае доля никеля на официальных складах близка к официально зафиксированному минимуму и составляет всего 4 859 тонн.

Никель подорожал на 12% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне роста спроса на электромобили — каждая четвертая машина, проданная в Великобритании в декабре, была с аккумулятором.

Изменения цены никеля

Рост стоимости никеля произошел также из-за того, что медь, один из самых востребованных промышленных металлов в мире, торгуется выше 10 тысяч долларов за тонну впервые с октября 2021 года на фоне индикаторов того, что Китай собирается предложить дополнительные стимулы для помощи финансовой системе.

Аналитики отмечают, что при таком высоком уровне спроса на аккумуляторы, который ожидается в течение следующего десятилетия, сырье для производства этих батарей потенциально может оказаться в дефиците. В частности, соучредитель компании Tesla Джеффри Брайн Страубел считает, что автомобильная промышленность развивается недостаточно быстро, чтобы производство успевало за ним.

Одним из решений проблемы дефицита металлов для производства аккумуляторов может стать строительство заводов по переработке электромобильных батарей.

В городе Кубильос-дель-Сил (Испания) построят первый в Европе завод по переработке аккумуляторов для электромобилей. Он будет обслуживать 8 тысяч тонн электрических батарей в год, завезенных из Испании и Португалии.

Аккумуляторы электромобилей, которые попадут на завод, будут адаптированы для повторного использования. Остальные будут разряжены, разобраны и разделены на составляющие материалы. Аккумулятор электромобиля имеет срок эксплуатации около 10 лет, поэтому необходим план утилизации на пике большого спроса, который автомобильный сектор ожидает в ближайшие годы.