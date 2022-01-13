Компаньон Илона Маска назвал главные угрозы росту производства электромобилей

Соучредитель компании Tesla Джеффри Брайн Страубел считает, что производство электромобилей пока не может успевать за растущим спросом на эту технику. Об этом сообщает CNBC.

По словам бизнесмена, автомобильная промышленность развивается недостаточно быстро, чтобы производство успевало за ним.

Страубел говорит, что оценки продаж в отрасли, предсказывающие, что к 2025 году электромобили будут составлять 12,7% от всех продаж автомобилей в США, может быть оказаться слишком низкими.

Он отметил, что высокого спроса его компания Redwood Materials потратила 1 миллиард долларов на строительство нового завода, который будет выпускать медную фольгу для производства аккумуляторных элементов. Ими в итоге комплектуются блоки, выпускаемые на заводе Tesla Gigafactory в Неваде.

Планируется, что на котором будет работать более 500 человек, сможет выпускать достаточно медной фольги для производства 1 миллиона электромобилей в год.

Между тем, производство литий-ионных аккумуляторов стремится не отставать от автопроизводителей электромобилей. По данным AlixPartners, консалтинговой фирмы автомобильной промышленности, в прошлом году глобальные мощности по производству литий-ионных аккумуляторов составили 713 гигаватт-часов. К 2025 году AlixPartners ожидает, что это число увеличится более чем втрое до 2273 гигаватт-часов, а производство аккумуляторов для электромобилей в США увеличится более чем в четыре раза.

Эксперты отмечают, что рост мировых мощностей по производству литий-ионных аккумуляторов должен способствовать снижению цены электромобилей. Но есть и тревожные прогнозы.

"При таком высоком уровне спроса на аккумуляторы, который ожидается в течение следующего десятилетия или около того, сырье, которое идет на эти аккумуляторы, потенциально может оказаться в дефиците", — сказал Стивен Браун, старший директор Fitch Ratings.

Страубел тоже не уверен, что индустрия аккумуляторов для электромобилей будет готова удовлетворить возросший спрос.

"Абсолютно существует риск того, что мы можем увидеть повторение дефицита полупроводников, который может снизить и затормозить рост электромобилей", — поделился он.

Несмотря на дефицит полупроводников в мире, компания Tesla вышла на объем продаж почти в 1 млн автомобилей в 2021 году. Она произвела рекордные 930 422 электромобилей - из них 906 032 модели Model 3/Y и 24 390 Model S/X.

В 2022 года компания планирует запустить новый завод в пригороде Берлина. Для этого компания Илона Маска купила для строительства Gigafactory около 300 га земли в коммуне Грюнхайде. Многие в Германии поддерживают проект. Фабрика планирует создать до 40 тысяч рабочих мест. Мэр города Грюндхайде называл это "уникальным шансом" стимулировать местную экономику.