Міністр охорони здоров'я призначив нового в.о. гендиректора "Охматдиту"

У суботу, 17 серпня, після проведення наради з керівниками відділень лікарні "Охматдит", міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко призначив нового виконувача обов'язків генерального директора лікарні. Цю посаду зайняв Олександр Урін, який очолює відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій. Про це повідомив очільник МОЗ у Facebook.

"Імідж та репутація лікарні Охматдит будувалися роками завдяки тисячам неймовірних історій та врятованих життів. Ім'я «Охматдит» стало брендом української медицини. Маємо зберегти ці здобутки та розвивати далі на благо наших маленьких пацієнтів. Тому на цьому етапі для мене було дуже важливо тимчасово довірити керівництво лікарні людині, яка знає Охматдит, любить Охматдит, вболіває за Охматдит і працює заради того, аби лікарня ставала ще потужнішою", - написав Ляшко.

За його словами, 17 серпня він зустрівся з кількома завідувачами відділень лікарні, щоб обговорити майбутній розвиток "Охматдиту" та вислухати їхні думки.

Врахувавши позицію лікарів, Ляшко призначив Олександра Уріна виконувачем обов'язків генерального директора "Охматдиту", підкресливши, що Урін користується довірою колективу.

"Зі своєї сторони теж буду всіляко підтримувати рішення, які зроблять Охматдит ще кращим, а ми сьогодні напрацювали їх чимало. Скоро поділимося", - додав Ляшко.

Нагадаємо, на початку 17 серпня Віктор Ляшко відсторонило генерального директора НДСЛ “Охматдит” Володимира Жовніра від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України та іншими правоохоронними органами після скандалу з благодійним фондом

"Отримав перші результати проведення перевірки комісії МОЗ. На жаль, є випадки викривлення ключової інформації, яка подається офіційно мені, у засоби масової інформації та міститься в документах, і зі сторони керівництва лікарні, і зі сторони Фонду", - повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

Благодійний фонд відмовляється передавати зібрані на відновлення 378 млн грн самій лікарні

Нагадаємо, 16 серпня стало відомо, що Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" вимагає від благодійного фонду "Охматдит – Здорове дитинство" передачі 378 мільйонів гривень, зібраних для відновлення після російського ракетного удару 8 липня. Адміністрація лікарні повідомила, що фонд уже протягом восьми тижнів ігнорує звернення щодо передачі коштів.

За словами адміністрації "Охматдиту", фонд не відповідає на запити лікарні, які стосуються організації тендеру та початку відновлювальних робіт. Генеральний директор НДСЛ Володимир Жовнір висловив своє глибоке обурення рішенням фонду, зазначивши: "Ім’я лікарні – синонім відповідальності, професіоналізму та надії. На мою думку, ані НДСЛ, ані фонд, що носить назву «Охматдит», не мають права підвести українське суспільство. Втім, учасники фонду, серед яких немає жодного працівника НДСЛ, вирішили інакше."

Однак, згідно з інформацією на сайті благодійного фонду "Охматдит – Здорове дитинство", до складу фонду входять Йосип Силаді, лікар-педіатр з центру орфанних захворювань та генної терапії НДСЛ "Охматдит", і Наталія Самоненко, лікар-педіатр та лікар-генетик, завідувачка цього ж центру.

У повідомленні лікарні також зазначалось, що через термінову потребу у відновленні і виконанні зобов'язань "Охматдит" направив благодійному фонду офіційний лист-вимогу від імені МОЗ України.

Окрім того, "Охматдит" розглядає можливість розірвання правовідносин з фондом через його "недобросовісні дії та потенційні шахрайські практики".