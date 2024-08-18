Министр здравоохранения назначил нового и.о гендиректора "Охматдета"

В субботу, 17 августа, после проведения совещания с руководителями отделений больницы "Охматдет", министр здравоохранения Виктор Ляшко назначил нового исполняющего обязанности генерального директора больницы. Эту должность занял Александр Урин, возглавляющий отделение интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций. Об этом сообщил глава Минздрава в Facebook.

"Имидж и репутация больницы Охматдет строились годами благодаря тысячам невероятных историй и спасенных жизней. Имя «Охматдет» стало брендом украинской медицины. Должны сохранить эти достижения и развивать дальше во благо наших маленьких пациентов. Поэтому на этом этапе для меня было очень важно временно доверить руководство больницы человеку, который знает Охматдет, любит Охматдет, болеет Охматдет и работает ради того, чтобы больница становилась еще мощнее", — написал Ляшко.

По его словам, 17 августа он встретился с несколькими заведующими отделениями больницы, чтобы обсудить будущее развитие "Охматдета" и выслушать их мнения.

Учитывая позицию врачей, Ляшко назначил Александра Урина исполняющим обязанности генерального директора "Охматдета", подчеркнув, что Урин пользуется доверием коллектива.

"Со своей стороны тоже буду всячески поддерживать решения, которые сделают Охматдет еще лучше, а мы сегодня наработали их немало. Скоро поделимся", — добавил Ляшко.

Напомним, в начале 17 августа Виктор Ляшко отстранил генерального директора НДСЛ "Охматдет" Владимира Жовнира от исполнения обязанностей до завершения проверок Национальной полицией Украины и другими правоохранительными органами после скандала с благотворительным фондом

"Получил первые результаты проведения проверки комиссии Минздрава. К сожалению, есть случаи искажения ключевой информации, которая подается официально мне, в средства массовой информации и содержится в документах, и со стороны руководства больницы, и со стороны Фонда", — сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко .

Благотворительный фонд отказывается передавать собранные на восстановление 378 млн. грн. самой больнице

Напомним, 16 июля стало известно, что Национальная детская специализированная больница "Охматдет" требует от благотворительного фонда "Охматдет – Здоровое детство" передачи 378 миллионов гривен, собранных для восстановления после российского ракетного удара 8 июля. Администрация больницы сообщила, что фонд уже в течение восьми недель игнорирует обращение о передаче средств.

По словам администрации "Охматдета", фонд не отвечает на запросы больницы, касающиеся организации тендера и начала восстановительных работ. Генеральный директор НДСЛ Владимир Жовнир выразил свое глубокое возмущение решением фонда, отметив: "Имя больницы – синоним ответственности, профессионализма и надежды. По моему мнению, ни НДСЛ, ни фонд, носящий название «Охматдет», не имеют права подвести украинское общество .Впрочем, участники фонда, среди которых нет ни одного работника НДСЛ, решили иначе.

Однако, согласно информации на сайте благотворительного фонда "Охматдет – Здоровое детство", в состав фонда входят Иосиф Силади, врач-педиатр из центра орфанных заболеваний и генной терапии НДСЛ "Охматдет", и Наталья Самоненко, врач-педиатр и врач-генетик, заведующая этим же центром.

В сообщении больницы также отмечалось, что из-за срочной необходимости в восстановлении и выполнении обязательств "Охматдет" направил благотворительному фонду официальное письмо-требование от имени Минздрава Украины.

Кроме того, "Охматдет" рассматривает возможность расторжения правоотношений с фондом из-за его "недобросовестных действий и потенциальных мошеннических практик".