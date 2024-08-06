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Скандал вокруг "Охматдета": Минздрав утвердил создание совета по восстановлению
Министерство здравоохранения Украины утвердило создание Совета по восстановлению для контроля восстановления Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", пострадавшей от ракетной атаки РФ 8 июля 2024 года. Об этом говорится на сайте Минздрава.
Совет по восстановлению будет обеспечивать общественный контроль за всеми процессами восстановления, в частности, это касается соблюдения прозрачности и добродетели при выборе подрядчика для выполнения текущего ремонта и внутренней отделки здания современного лечебно-диагностического комплекса "Охматдет".
Совет будет состоять из 15 человек, и его состав будет утвержден в два этапа. На первом этапе в состав войдут представители благотворителей, организаторов сбора средств и Минздрава, а также представитель НДСЛ "Охматдет".
На втором этапе будут отобраны еще семь представителей общественных объединений, благотворительных организаций и профессиональных ассоциаций, которые занимаются предотвращением коррупции, защитой прав пациентов, здравоохранением или архитектурой.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Эти представители будут отобраны персональным составом совета по восстановлению, сформированным на первом этапе, по результатам рассмотрения поданных заявок на участие путем рейтингового голосования.
В скором времени на сайте Минздрава будет опубликовано объявление о начале приема заявок от общественных объединений, союзов, благотворительных организаций и профессиональных ассоциаций.
Скандал вокруг "Охматдета"
19 июля БО "Благотворительный фонд "Охматдет" — здоровое детство", объявил тендер на проведение текущего ремонта и внутренней отделки здания НДСЛ "Охматдет" под тот объем работ, на которые уже был совершен дефектный акт.
За информацией издания "Наши деньги", из 14 участников конкурса предложение "Буд-Технолоджи" было третьим по дороговизне, размером 307 млн грн (здесь и дальше без НДС). Десяток других участников предложили выполнить работы значительно дешевле – от 42 до 286 млн. грн. Однако ни с одним из них заказчик переговоров не вел, никак не объясняя свое решение.
Выбор малоизвестного подрядчика с дорогостоящей заявкой вызвал значительный общественный резонанс, на который пришлось реагировать Минздраву. Ведомство обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок выбора победителя тендера на проведение ремонта НДСЛ "Охматдет".
БО "Благотворительный фонд "Охматдет", проводивший тендер, отвергает обвинения в непрозрачности в использовании средств и категорически отрицает все обвинения в неблагочестии.
В июле глава Минздрава сообщил, что тендер на восстановление детской больницы "Охматдет", который вызвал невероятный резонанс и возмущение в обществе проведут заново и на этот раз уже на Prozorro.