Скандал вокруг "Охматдета": Минздрав утвердил создание совета по восстановлению

Министерство здравоохранения Украины утвердило создание Совета по восстановлению для контроля восстановления Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", пострадавшей от ракетной атаки РФ 8 июля 2024 года. Об этом говорится на сайте Минздрава.

Совет по восстановлению будет обеспечивать общественный контроль за всеми процессами восстановления, в частности, это касается соблюдения прозрачности и добродетели при выборе подрядчика для выполнения текущего ремонта и внутренней отделки здания современного лечебно-диагностического комплекса "Охматдет".

Совет будет состоять из 15 человек, и его состав будет утвержден в два этапа. На первом этапе в состав войдут представители благотворителей, организаторов сбора средств и Минздрава, а также представитель НДСЛ "Охматдет".

На втором этапе будут отобраны еще семь представителей общественных объединений, благотворительных организаций и профессиональных ассоциаций, которые занимаются предотвращением коррупции, защитой прав пациентов, здравоохранением или архитектурой.

Эти представители будут отобраны персональным составом совета по восстановлению, сформированным на первом этапе, по результатам рассмотрения поданных заявок на участие путем рейтингового голосования.

В скором времени на сайте Минздрава будет опубликовано объявление о начале приема заявок от общественных объединений, союзов, благотворительных организаций и профессиональных ассоциаций.

Скандал вокруг "Охматдета"

19 июля БО "Благотворительный фонд "Охматдет" — здоровое детство", объявил тендер на проведение текущего ремонта и внутренней отделки здания НДСЛ "Охматдет" под тот объем работ, на которые уже был совершен дефектный акт.

За информацией издания "Наши деньги", из 14 участников конкурса предложение "Буд-Технолоджи" было третьим по дороговизне, размером 307 млн грн (здесь и дальше без НДС). Десяток других участников предложили выполнить работы значительно дешевле – от 42 до 286 млн. грн. Однако ни с одним из них заказчик переговоров не вел, никак не объясняя свое решение.

Выбор малоизвестного подрядчика с дорогостоящей заявкой вызвал значительный общественный резонанс, на который пришлось реагировать Минздраву. Ведомство обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок выбора победителя тендера на проведение ремонта НДСЛ "Охматдет".



БО "Благотворительный фонд "Охматдет", проводивший тендер, отвергает обвинения в непрозрачности в использовании средств и категорически отрицает все обвинения в неблагочестии.

В июле глава Минздрава сообщил, что тендер на восстановление детской больницы "Охматдет", который вызвал невероятный резонанс и возмущение в обществе проведут заново и на этот раз уже на Prozorro.