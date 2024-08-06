Скандал навколо "Охматдиту": МОЗ затвердило створення ради з відновлення

Міністерство охорони здоров'я України затвердило створення Ради з відновлення для контролю відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит”, яка постраждала від ракетної атаки РФ 8 липня 2024 року. Про це йдеться на сайті МОЗ.

Рада з відновлення забезпечуватиме громадський контроль за всіма процесами відновлення, зокрема це стосується дотримання прозорості і доброчесності при виборі підрядника для виконання поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу "Охматдиту".

Рада складатиметься з 15 осіб, і її склад буде затверджено у два етапи. На першому етапі до складу увійдуть представники благодійників, організаторів збору коштів та МОЗ, а також представник НДСЛ "Охматдит".

На другому етапі буде відібрано ще семеро представників громадських об’єднань, благодійних організацій та професійних асоціацій, які займаються запобіганням корупції, захистом прав пацієнтів, охороною здоров'я або архітектурою.

Ці представники будуть відібрані персональним складом ради з відновлення, сформованим на першому етапі, за результатами розгляду поданих заявок на участь, шляхом рейтингового голосування.

Незабаром на сайті МОЗ буде опубліковано оголошення про початок прийому заявок від громадських об’єднань, спілок, благодійних організацій та професійних асоціацій.

Скандал навколо "Охматдиту"

19 липня БО "Благодійний фонд "Охматдит" - здорове дитинство", оголосив тендер на проведення поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі НДСЛ "Охматдит" під той обсяг робіт, на які вже був зроблений дефектний акт.

За інформацією видання "Наші гроші", із 14 учасників конкурсу пропозиція "Буд-Технолоджі" була третьою за дорожнечею, розміром 307 млн грн (тут і далі без ПДВ). Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше – від 42 до 286 млн грн. Однак із жодним з них замовник перемовин не вів, ніяк не пояснюючи своє рішення.

Вибір маловідомого підрядника з дорогою заявкою викликав значний суспільний резонанс, на який довелося реагувати МОЗ. Відомство звернулось до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок щодо вибору переможця тендеру на проведення ремонту НДСЛ "Охматдит".

БО "Благодійний фонд "Охматдит", який проводив тендер, відкидає звинувачення щодо непрозорості у використанні коштів і категорично заперечує всі звинувачення щодо недоброчесності.

У липні голова МОЗ повідомив, що тендер на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" який викликав неймовірний резонанс та обурення в суспільстві проведуть заново і цього разу вже на Prozorro.