Ferrexpo спрямувала 10 мільйонів гривень на допомогу лікарні “Охматдит”

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Ferrexpo plc оголошує про рішення Ради директорів спрямувати 10 мільйонів гривень на підтримку реконструкції дитячої лікарні “Охматдит” у Києві.

Після руйнівних ракетних ударів 8 липня 2024 року 10 липня 2024 року від Національної спеціалізованої дитячої лікарні Міністерства охорони здоровʼя України “Охматдит” надійшов запит про допомогу у фінансуванні ремонту зруйнованих відділень лікарні. Першочергово він був розглянутий Комітетом з питань охорони здоров’я, безпеки, навколишнього середовища та громад Ferrexpo (HSEC), який надав свою рекомендацію Раді директорів Ferrexpo plc.

10 липня 2024 року Рада директорів Ferrexpo plc ухвалила рішення задовольнити запит про допомогу, здійснивши внесок в розмірі 10 мільйонів гривень на адресу лікарні “Охматдит” у межах реалізації програми Гуманітарного фонду Ferrexpo.

"Ferrexpo хоче підтримати пацієнтів та медичний персонал “Охматдиту” в цей складний час та відновити лікарню для її функціонування у майбутньому. Ми віримо, що зможемо подолати всі виклики разом, відбудувати зруйноване та відновити безпеку і спокій для українських дітей. Україна сильна духом, і Ferrexpo завжди буде пліч-о-пліч з тими, хто потребує нашої допомоги", – сказав Юрій Химич, лідер проєктів корпоративної соціальної відповідальності Групи в Україні та генеральний директор Біланівського ГЗК.

Від першого дня повномасштабного вторгнення Ferrexpo непохитно підтримує Україну та її громади. Компанія продемонструвала свою відданість, спрямувавши понад 985 мільйонів гривень на потреби 12 областей України та сил оборони країни.

ДОВІДКА

Ferrexpo – це швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні та преміальним лістингом на Лондонській фондовій біржі в індексі FTSE 250 (тикер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки, які є продуктом преміум-класу для світової сталеливарної промисловості та дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність для металургів, коли залізорудні окатки Групи перетворюються на сталь, у порівнянні з більш поширеними формами залізної руди. Підприємства Ferrexpo постачають продукцію для світової сталеливарної промисловості вже понад 50 років. До вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Група була третім у світі експортером окатків для світової сталеливарної промисловості. Група має клієнтську базу, що складається з преміальних сталеливарних заводів по всьому світу. Для отримання додаткової інформації, будь-ласка, відвідайте www.ferrexpo.com.