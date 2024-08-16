Скандал с "Охматдетом": благотворительный фонд отказывается передавать собранные на восстановление 378 млн грн самой больнице

Национальная детская специализированная больница "Охматдет" требует от благотворительного фонда "Охматдет – Здоровое детство" передачи 378 миллионов гривен, собранных для восстановления после российского ракетного удара 8 июля. Как отметили в сообщении администрации больницы, фонд уже в течение восьми недель игнорирует обращение.

Администрация "Охматдета" отмечает, что фонд не отвечает на запросы больницы относительно передачи средств для организации тендера и начала восстановления.



“Мы глубоко шокированы решением фонда. Имя больницы – синоним ответственности, профессионализма и надежды. На мой взгляд, ни НДСЛ, ни фонд, носящий название «Охматдет», не имеют права подвести украинское общество. Впрочем, участники фонда (среди которых нет ни одного работника НДСЛ!) решили иначе”, – отметил генеральный директор НДСЛ Владимир Жолнер.

Добавим, согласно информации на сайте благотворительного фонда "Охматдет – Здоровое детство", в состав фонда входят Иосиф Силади, врач-педиатр из центра орфанных заболеваний и генной терапии НДСЛ "Охматдет", и Наталья Самоненко, врач-педиатр и врач-генетик, заведующая этим же центром.



В то же время, в сообщении больницы указано, что из-за необходимости в срочном восстановлении и выполнении обязательств больница "Охматдет" направила благотворительному фонду официальное письмо-требование от имени Минздрава Украины.



Кроме того, "Охматдет" рассматривает возможность разорвать правоотношения с фондом из-за его "недобросовестных действий и потенциальных мошеннических практик".

"Мы будем двигаться в правовой плоскости по средствам, которые были собраны именно для больницы. Коллектив НДСЛ "Охматдет" сделает все возможное, чтобы успеть восстановить корпуса Охматдета до того, как в Украину придут дожди и морозы", — добавил директор больницы.

Что известно о БФ "Охматдет – Здоровое детство"

Благотворительный фонд "Охматдет – Здоровое детство" был основан в Киеве в 2022 году по инициативе медицинских работников НДСЛ "Охматдет", публичных лиц и волонтеров. Согласно информации на сайте фонда, его главой является Евгений Уэмбер. Главная бухгалтерка фонда и главная экономист НДСЛ "Охматдет" — Светлана Розборская.



Интересно, что в наблюдательный совет фонда входят Юрий Горбунов, украинский телеведущий и кинопродюсер, а также Соломия Витвицкая, украинская телеведущая.

Напомним, что в 2023 году Юрий Горбунов попал в скандал из-за финансирования фильмов. Среди победителей конкурса на получение государственных средств был проект "СТМ Игнулец", которым владеет телеведущий.

Этот проект должен получить 33 миллиона гривен от государства. Однако позже телеведущий заявил, что отказался от финансирования сериала за государственный счет.

Что говорят в фонде о деньгах для "Охматдета"

В свою очередь, адвокат Оксана Соколовская, которая с 13 августа присоединилась к упомянутым членам правления фонда, заявила, что ни единого письма ему с просьбой перечислить средства на счет больницы "Охматдет" с соответствующим целевым назначением не поступало.

"Зачем больница публикует ложную информацию? Возможно, фонд мешает по собственному усмотрению распорядиться средствами людей, которые собирались именно на восстановление больницы?" – написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, "недаром один из участников фонда" видит коррупционные риски в перечислении средств со счета фонда на счет больницы без целевого назначения. Соколовская подчеркнула, что БФ действительно готов перечислять деньги, но только в случае предоставления документов о целях их использования.