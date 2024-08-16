Скандал з "Охматдитом": благодійний фонд відмовляється передавати зібрані на відновлення 378 млн грн самій лікарні

Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" вимагає від благодійного фонду "Охматдит – Здорове дитинство" передачі 378 мільйонів гривень, зібраних для відновлення після російського ракетного удару 8 липня. Як зазначили у повідомленні адміністрації лікарні, фонд вже протягом восьми тижнів ігнорує звернення.

Адміністрація "Охматдиту" зазначає, що фонд не відповідає на запити лікарні щодо передачі коштів для організації тендеру та початку відновлення.



“Ми глибоко шоковані рішенням фонду. Ім’я лікарні – синонім відповідальності, професіоналізму та надії. На мою думку, ані НДСЛ, ані фонд, що носить назву «Охматдит», не мають права підвести українське суспільство. Втім, учасники фонду (серед яких немає жодного працівника НДСЛ!) вирішили інакше”, – зауважив генеральний директор НДСЛ Володимир Жовнір.

Додамо, згідно з інформацією на сайті благодійного фонду "Охматдит – Здорове дитинство", до складу фонду входять Йосип Силаді, лікар-педіатр з центру орфанних захворювань та генної терапії НДСЛ "Охматдит", і Наталія Самоненко, лікар-педіатр та лікар-генетик, завідувачка цього ж центру.



Водночас, у повідомленні лікарні зазначено, що через потребу в терміновому відновленні і виконанні зобов'язань лікарня "Охматдит" направила благодійному фонду офіційний лист-вимогу від імені МОЗ України.



Крім того, "Охматдит" розглядає можливість розірвати правовідносини з фондом через його "недобросовісні дії та потенційні шахрайські практики".

"Ми будемо рухатись у правовій площині щодо коштів які були зібрані саме для лікарні. Колектив НДСЛ «Охматдит» зробить все можливе, щоб встигнути відновити корпуси Охматдиту до того, як в Україну прийдуть дощі та морози", - додав директор лікарні.

Що відомо про БФ "Охматдит – Здорове дитинство"

Благодійний фонд "Охматдит – Здорове дитинство" був заснований у Києві в 2022 році за ініціативи медичних працівників НДСЛ "Охматдит", публічних осіб та волонтерів. Згідно з інформацією на сайті фонду, його головою є Євген Вембер. Головна бухгалтерка фонду та головна економістка НДСЛ "Охматдит" — Світлана Розборська.



Цікаво, що до наглядової ради фонду входять Юрій Горбунов, український телеведучий і кінопродюсер, а також Соломія Вітвіцька, українська телеведуча.

Нагадаємо, що у 2023 році Юрій Горбунов потрапив у скандал через фінансування фільмів. Серед переможців конкурсу на отримання державних коштів був проєкт "СТМ Ігнулець", яким володіє телеведучий.

Цей проєкт мав отримати 33 мільйони гривень від держави. Однак пізніше телеведучий заявив, що відмовився від фінансування серіалу державним коштом.

Що кажуть у фонді про кошти для "Охматдиту"

В свою чергу, адвокат Оксана Соколовська, яка з 13 серпня доєдналася до згаданих членів правління фонду, заявила, що жодного листа до нього з проханням перерахувати кошти на рахунок лікарні "Охматдит" із відповідним цільовим призначенням не надходило.

"Навіщо лікарня публікує неправдиву інформацію? Можливо, фонд заважає на власний розсуд розпорядитися коштами людей, які збиралися саме на відновлення лікарні?" - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

За її словами "недарма один з учасників фонду" вбачає корупційні ризики у перерахуванні коштів з рахунку фонду на рахунок лікарні без цільового призначення. Соколовська наголосила, що БФ насправді готовий перераховувати гроші, але лише у випадку надання документів щодо цілей їх використання.

Директор лікарні спростовує відсутність прохань про гроші

Реагуючи ж на це, Жовнір заявив, що ця інформація не відповідає дійсності, і опублікував листи за власним авторством, які нібито все ж були надіслані на адресу благодійного фонду.

"Не розумію, навіщо члени фонду "Охматдит – Здорове дитинство" поширюють неправдиву інформацію, нібито ми не звертались до них і не писали листів і не вказували призначення. Без жодної оцінки їх дій – ось листи від НДСЛ "Охматдит" до фонду. Висновки залишаю суспільству та правоохоронцям", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Директор лікарні підкреслив, що в листах чітко зазначено, що вона просить перерахувати кошти, отриманні фондом у вигляді благодійної допомоги для відновлення зруйнованих будівель та матеріально-технічної бази "Охматдиту" після ракетної атаки 8 липня.