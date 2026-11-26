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Карп, амур и толстолоб: почти 43 тонны рыбы выпустили в водоемы трех областей
В водоемы Житомирской, Полтавской и Одесской областей выпустили почти 43 тонны молодого карпа, толстолоба и белого амура. Это поможет естественным путём очистить реки, озера и лиман от излишней растительности и пополнить рыбные запасы.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Госрыбагентства.
Сколько рыбы выпустили в Одесской области
Больше всего малька заселили в водоемы Одесской области:
- в озеро Сасык выпустили 750 тыс. экземпляров карпа и 450 тыс. экземпляров толстолоба общим весом 24,4 тонны;
- в Днестровский лиман выпустили около 12 тонн рыбы - 154 тыс. экземпляров белого амура, 145 тыс. экземпляров карпа и 141 тыс. экземпляров толстолоба.
В Днестровский лиман рыбу выпустили за деньги предприятий, ведущих промысловый отлов в низовьях Днестра и самом лимане.
Зарыбление на Житомирщине и Полтавщине
В Житомирской области впервые за последние несколько лет зарыбили Бердичевское водохранилище на реке Гнилопять. За средства бюджета Бердичевского городского общества туда выпустили 9195 экземпляров толстолоба и 1318 экземпляров белого амура общим весом 2646 кг.
В Полтавской области за деньги областного бюджета зарыбили реку Хорол и два пруда в Миргородском районе. Там поселились 3892 кг рыбы: 73 680 экземпляров карпа и 1709 экземпляров белого амура, выращенных ООО "Заборье".
"Вселение растительноядных видов рыб и карпа - это не только инвестиция в рыбопроизводительность и продовольственную безопасность страны, но и природная биологическая мелиорация, которая оздоравливает наши реки, озера, водохранилища и лиманы", - пояснил глава Госрыбагентства Игорь Клименок.
За выпуском рыбы следили комиссии с участием рыбоохранных патрулей Госрыбагентства.
Напомним, в ноябре у озера и водохранилища Одесщины, Львовщины и Киевщины выпустили более 50 тонн рыбы : молодые толстолоба, карпа и белого амура.