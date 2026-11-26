У водойми Житомирської, Полтавської та Одеської областей випустили майже 43 тонни молоді коропа, товстолоба та білого амура. Це допоможе природним шляхом очистити річки, озера й лиман від зайвої рослинності та поповнити рибні запаси.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Держрибагентства.

Скільки риби випустили на Одещині

Найбільше малька заселили у водойми Одеської області:

в озеро Сасик випустили 750 тис. екземплярів коропа та 450 тис. екземплярів товстолоба загальною вагою 24, 4 тонни;

у Дністровський лиман випустили близько 12 тонн риби — 154 тис. екземплярів білого амура, 145 тис. екземплярів коропа та 141 тис. екземплярів товстолоба.

У Дністровський лиман рибу випустили за гроші підприємств, які ведуть промисловий вилов у пониззі Дністра та самому лимані.

Зариблення на Житомирщині та Полтавщині

На Житомирщині вперше за останні кілька років зарибили Бердичівське водосховище на річці Гнилоп'ять. За кошти бюджету Бердичівської міської громади туди випустили 9195 екземплярів товстолоба та 1318 екземплярів білого амура загальною вагою 2646 кг.

На Полтавщині за гроші обласного бюджету зарибили річку Хорол і два ставки у Миргородському районі. Там оселилися 3892 кг риби: 73 680 екземплярів коропа та 1709 екземплярів білого амура, яких виростило ТОВ "Забір'я".

"Вселення рослиноїдних видів риб і коропа – це не лише інвестиція у рибопродуктивність та продовольчу безпеку країни, а й природна біологічна меліорація, що оздоровлює наші річки, озера, водосховища та лимани", — пояснив голова Держрибагентства Ігор Клименок.

За випуском риби стежили комісії за участі рибоохоронних патрулів Держрибагентства.

Нагадаємо, у листопаді в озера та водосховища Одещини, Львівщини та Київщини випустили понад 50 тонн риби: молоді товстолоба, коропа та білого амура.