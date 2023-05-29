Стейблкоїни: що це, як на них заробити і чому США досі не можуть навести лад на цьому ринку

Що таке стейблкоїни і як на них можна заробити? Як рік тому криптоіндустрія пережила серйозне потрясіння і чому американська влада довгий час не приймає закон про стейблкоїни? Як регулювання цих криптоактивів може вплинути на українських інвесторів? Відповіді на ці питання шукала редакція Delo.ua.

Що таке стейблкоїни і навіщо вони потрібні

Стейблкоїни - це криптоактив, який вважається стабільним, оскільки їх курс прив’язаний до звичайних валют (долар, євро) або біржових товарів (нафта, золото).

Стейблкоїни відіграють важливу роль на ринку криптоактивів. Зокрема, інвестори можуть зберігати в цих токенах свої кошти не сильно переймаючись стрибками котирувань. Це дуже зручно, особливо коли ринок криптовалют демонструє значні коливання цін.

В такі періоди не завжди хочеться переводити "монети" у класичну готівку, адже комісія може бути високою. А ще, можливо, доведеться сплатити податки. Тож багато інвесторів вважають стейблкоїни зручним інструментом, що допомагає зберігати криптокошти у складні часи.

Чому стейблкоїни можуть бути хорошими

Водночас з цим, ринок стейблкоїнів сповнений сюрпризами. В індустрії представлено багато проєктів, серед яких є як надійні, так і ризиковані. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин рекомендує довіряти тим "монетам", ціна яких прив'язана до реальних активів.

Гарними прикладом таких токенів можна вважати, зокрема, стейлбкоїн USD Coin (USDC). Його курс прив'язаний до долара США по курсу 1:1.

USD Coin було створено у вересні 2018 року. Криптовалюта знаходиться під управлінням консорціуму Centre, який має двох засновників: найбільша у США криптовалютна біржа Coinbase та компанія Circle (p2p платіжний сервіс).

Згідно з даними Сoinmarketcap, цей актив займає п’яте місце у топі криптовалют з найбільшою капіталізацією . Зараз токен "важить" $29 млрд. За останній рік «монета» показала практично ідеальний спокій, оскільки курс знаходиться на рівні $1 .

USDC майже весь час коштує біля одного долару США.

Стейблкоїни використовують для допомоги біженцям

Така стабільність викликає довіру від поважних структур. Так, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) використовує USD Coin, щоб надсилати фінансову допомогу українським переселенцям. Як вже писало Delo.ua, цей пілотний проєкт запрацював у грудні 2022 року.

"Ми щойно вступили в партнерство з Верховним комісаром ООН у справах біженців, УВКБ ООН. Вони використовують блокчейн для надсилання USDC переміщеним особам в Україні, і це справді неймовірне використання USDC. Люди, які, можливо, сидять у підвалі, поки надворі вибухають бомби, можуть отримувати гроші за це, якщо вони мають підключення до інтернету. А потім вони можуть носити це з собою в будь-яку точку країни чи за кордон і витрачати в мережі або перевести в готівку в сотнях відділень MoneyGram", - розказав віцепрезидент із глобальної політики Circle Корі Тен в інтерв’ю Forkast.

Біженці можуть управляти грошима через свій смартфон. Тобто, є можливість переводити кошти на власний банківський рахунок, обмінювати на євро, долари, інші валюти або знімати як готівку. Допомогу можна використовувати для оплати житла, комунальних послуг, продуктів.

Чи можуть стейблкоїни обвалити крипторинок

Варто зазначити, що деякі "монети" становлять серйозну загрозу для криптоіндустрії. Аналітики звертають увагу на токени, що не мають прив’язки до реальних активів, а отже несуть високі ризики.

"Дуже дивно виглядатиме, якщо на випущених 100 стейблкоїнів до долара буде реальне забезпечення 10 доларів. Це може викликати серйозні проблеми у галузі, як було навесні 2022 року з TerraUSD (UST). Тому тепер не можна допускати суттєвих коливань ціни та обсягу забезпечення стейблкоїнів". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

То що ж відбулося із TerraUSD? Згідно з Сoinmarketcap, TerraUSD (UST)- це децентралізований і алгоритмічний стейблкойн блокчейну Terra. Цей проєкт створила сингапурська компанія Terraform Labs у 2018 році. Засновники стартапу - До Квон і Деніел Шин.

Спочатку TerraUSD був прив’язаний до курсу американського долару, але він не мав реальних резервів у "зелених". Фактично курс UST стабілізувався, завдяки складному поєднанню алгоритмів та спорідненого токена LUNA.

В цілому, цей проєкт вважався успішним, оскільки в нього вірила криптоспільнота та готова була вкладати власні кошти у платформу кредитування Anchor, що працювала на базі блокчейну Terra.

Проблеми в стартапу розпочалися у травні 2022 року. Команда вирішила відв’язати TerraUSD від долару. Це привело до різкого зниження вартості UST та LUNA. Інвестори почали масово виводити гроші з платформи кредитування Anchor.

Власники намагалися погасити паніку. Для цього криптокомпанія продала біткоїни на $3 млрд, але це не підтримало курс UST та LUNA. Навпаки, вартість "монет" обвалилась майже до нуля.

Як результат, у всьому світі вкладники TerraUSD та Luna втратили загалом близько $42 млрд.

Як себе почувають TerraUSD та LUNA

TerraUSD та LUNA отримали нове життя. Власне, блокчейн Terra отримав назву Terra Classic, а його токен - Terra Luna Classic (LUNC). При цьому стейблкоїн TerraUSD (UST) тепер також перейменовано у TerraClassicUSD (USTC).

Водночас з цим, було запущено новий блокчейн - Terra 2.0. Його токен називається Terra Luna (LUNA). Зауважимо, що цей токен ніяк не пов’язаний із стейблкоїном TerraClassicUSD (USTC).

Також варто зазначити, що блокчейн Terra Classic належить компанії Terraform Labs, а блокчейн Terra 2.0 - спільноті.

Що цікаво, котирування всіх цих "монет" можна побачити на графіках сайту Coinmarketcap.

Так, за останній рік USTC показала падіння у 47% . Тобто, якщо 31 травня 2022 року стейблкоїн коштував $0,026, то вже 29 травня 2023 року цей показник склав $0,014.

За рік USTC впав на 47% в ціні.

Своєю чергою, токен LUNC за рік виріс на 5,3% . Це значить, що 8 червня 2022 року "монета" була на рівні $0,00006, а 29 травня 2023 року токен дійшов до індикатору у $0,00008.

За останній рік LUNC виріс на 5,3%.

А LUNA продемонструвала зниження вартості на 85% у річному розрізі . Якщо 31 травня 2022 року токен коштував $10,7, вже 29 травня 2023 року вартість "монети" дійшла до рівня $0,87.

За рік LUNA впала у вартості на 85%.

Що зараз відбувається із Terraform Labs

Яким буде майбутнє цих "монет" - складно сказати. Але довіру криптоспільноти до цього проєкту відновити дуже складно, говорять експерти. Тим більше, що контролюючі структури США та Южної Кореї ведуть розслідування діяльності творців TerraUSD и Luna До Квона і Деніела Шина, а також компанії Terraform Labs.

Зокрема, американська влада звинувачує Terraform Labs у тому, що компанія не надала повної та достовірної інформації про свої криптовалюти, як того вимагає регулююче законодавство. Тож авторам проєкту висувають низку звинувачень, зокрема, у шахрайстві з фінансовими активами з використанням електронних засобів.

В рамках цих процесів арештовано майно співробітників компанії Terraform Labs. Один з засновників проєкту – Деніел Шин – проходить допити у Южній Кореї, а інший – До Квон – навесні був затриманий у Чорногорії.

Як США намагається вирішити проблеми

Скандал із проєктом До Квона та Деніела Шина дав світу розуміння, що ринок стейлбкоїнів потребує врегулювання на рівні законодавства. Тож у квітні Комітет із фінансових послуг Палати представників Конгресу США опублікував законопроєкт щодо регулювання стейлбкоїнів.

Зокрема, в цьому документі було запропоновані такі новації:

1. Від емітентів стейлбкоїнів вимагатимуть зформувати резерви для підтримання курсу хоча б на рівні 1:1.

2. Резерви можуть включати долари, депозити до запитання, казначейські векселі та ін.

3. Федеральна резервна система (ФРС) відповідатиме за небанківські емітенти стейблкоїнів, наприклад, Tether (USDT) та USD Coin (USDC).

4. Федеральні регулятори будуть контролювати діяльність банків або кредитних установ, якщо вони захочуть випустити стейблкоїни.

5. Якщо організація вирішить створити стейблкоїни без дозволу регуляторів, це каратиметься перебуванням у в’язниці на строк до 5-ти років та штрафом у розмірі $1 млн.

6. Дворічний мораторій буде застосовано на емісію "ендогенних" стейблкоїнів, які не існують на момент прийняття закону. Мова йде про «монети», стабільність яких забезпечує інший цифровий актив, що створено або підтримується тим самим оператором.

7. ФРС має вивчити вплив цифрової валюти центрального банку США або цифрового долара на інструменти монетарної політики, фінансову систему країни, транскордонні платежі.

Треба зазначити, що цей проект можна вважати чернеткою , оскільки політики збираються щотижня та намагаються внести в документ нові норми. Так, республіканці хочуть надати штатам більше повноважень для регулювання емітентів стейблкойнів. А демократи пропонують посилити можливості ФРС за рахунок права попереднього вето на реєстрацію емітентів. Тож ці детали потребують багато часу для дебатів.

Також в політиків виникають питання щодо схем по захисту прав споживачів, класифікації цифрових активів, запуску мораторію та ін.

Чому США гальмує прийняття закону про стейблкоїни

Як пояснюють експерти, криптовалюта, в тому числі стейблкоїни, потребують регулювання в США з огляду на жорстку та неоднозначну політику регуляторних органів. Так, у Штатах розповсюджена практика контролю за допомогою примусу, якою користуються CFTC (Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами) та SEC (Комісія з цінних паперів і бірж). По суті, структури використовують відсутність законодавчих приписів та застарілу судову практику задля одностороннього трактування операцій з криптовалютою.

"Це призводить до невизначеності того, які федеральні органи мають повноваження здійснювати регулювання. Також відсутній єдиний підхід щодо статусу криптовалют, в тому числі й стейблкоїнів", - говорить юрист Juscutum Вячеслав Златін.

Проблеми, що виникли рік тому через обвал "монет" компанії Terraform Labs, показали, що на ринку стейблкоїнів США немає прозорого механізму управління ризиками.

"Відповідно, встановлення правил емісії, продажу, маркетингу та забезпечення стейблкоінів дозволить не лише зрозуміти правила гри для бізнесу та регуляторів, а й захистить інвесторів від маніпулювання та значно знизить ризики втрати активів". Вячеслав Златін юрист Juscutum

Наразі розробка законопроекту про стейблкоїни залежить від багатьох бюрократичних процесів. В США намагаються створити еталонне регулювання ринку криптоактивів, а це вимагає враховувати чинні норми законодавства, які стосуються захисту прав споживачів, стабільності фінансової системи тощо.

"Для цього законодавчі органи повинні досконало зрозуміти механізми функціонування індустрії, потенційні ризики та наслідки. Це передбачає проведення досліджень, консультацій з галузевими експертами, регуляторними органами на рівні федерації та штату. Такий підхід дає гарантії, що регулювання ефективно запрацює, не стримуючи інноваційні процеси". Вячеслав Златін юрист Juscutum

Також законодавчий процес у США, як правило, включає в себе періоди публічного обговорення та коментарів, що дозволяє зацікавленим сторонам та широкій громадськості надавати зворотній зв'язок та висловлювати свої зауваження. Тож такі процеси також займають певний час.

Коли може запрацювати регулювання стейблкоїнів

Поки що складно прогнозувати, чи зможуть американці прийняти закон про стейблкоїни до кінця 2023 року, кажуть економісти. Але цей документ наразі дуже актуальний та потрібний.

"Ринок стейблкоїнів стрімко зростає, долар зазнає труднощів у зв'язку з можливими борговими та рецесивними ризиками, а також звуженням його використання у торгівлі рядом країн. Тож стейблкоїни могли б стати деякою альтернативою, якщо вони будуть надійними та забезпеченими. Відповідно, все буде залежати від прямої необхідності швидкого прийняття законодавства". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Своєю чергою, аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак звертає увагу на те, що закон про стейлбкоїни буде ефективно працювати лише за умови:

регулярної звітності криптокомпаній;

відкритої діяльності учасників ринку для регулятора;

готовності бізнеса співпрацювати з урядом США.

Як регулювання стейблкоїнів вплине на світ

Максим Орищак вважає, що прозорі правила на ринку стейблкоїнів допоможуть вирішити чотири ключові проблеми.

1. Світу потрібна фінансова стабільність . Стейблкоїни, які є криптовалютами, пов'язаними з традиційними активами, наприклад, з фіатними валютами чи товарами, можуть мати значний вплив на фінансову стабільність. Регулювання дозволяє знизити ризики, пов'язані з волатильністю та непередбачуваністю стейблкоінів, що сприяє більш стійкій та надійній фінансовій системі.

2. Регулювання криптоактивів є захистом споживачів, оскільки відстоює їхні інтереси та права. Це включає забезпечення прозорості та звітності щодо резервів, які підтримують стейблкоїни. Також платіжні системи, пов’язані із цими криптовалютами, будуть більш безпечними та стабільними.

3. Законодавство допомагає боротися з фінансовими злочинами . Стейблкоїни можуть бути використані для незаконних цілей, зокрема, відмивання грошей та фінансування тероризму. Регулювання допомагає припинити такі злочинні дії, оскільки проводиться належна перевірка особистості, йде жорсткий контроль за дотриманням законодавства, а правоохоронні органи мають більше можливостей для боротьби із злочинцями.

4. Регулювання підтримає системну стабільність . Якщо стейблкоїни набудуть широкого поширення і стануть значною частиною фінансової системи, їх недостатнє регулювання може призвести до системних ризиків. Регулювання допомагає запобігти таким ризикам, включаючи проблеми ліквідності та концентрації ризиків у руках невеликої кількості учасників.

Чи вплине регулювання стейблкоїнів на Україну

Експерти кажуть, що американське законодавство матиме непрямий вплив на українських інвесторів. Але тут треба врахувати три важливих аспекти.

По перше, США визнаний найбільшим гравцем у світовій фінансовій системі, тож їхній регуляторний підхід часто створює прецеденти для інших країн.

"Тому регуляторні норми, запроваджені в США, можуть вплинути на підхід інших країн і сформувати глобальний ландшафт для операцій зі стейблкоїнами на основі американської моделі", - говорить юрист Вячеслав Златін.

По друге, регуляція ринку стейблкоїнів може сприяти конкуренції та інноваціям у індустрії . Справа в тому, що законодавча стандартизація може створити сприятливе середовище для новаторських проектів та нових моделей стейблкоїнів, що стимулюватиме стимулювати розвиток криптосектора.

"Україна, як і будь-яка інша країна, може впроваджувати власне законодавство про стейблкоїни, що відповідає її потребам та регуляторному контексту. Таке законодавство може вплинути лише позитивно на ринок криптовалют в Україні, сприяючи його розвитку, забезпечуючи захист користувачів та створюючи сприятливі умови для інновацій та інвестицій". Каріна Клименко юристка Stron Legal

По третє, питання регулювання криптовалют – це привід різкого цінового коливання на всі активи . Тож прийняття законопроекту про стейблкоїни та запуск регулювання криптоактивів у США може збільшити попит на "монети" серед українських інвесторів, оскільки вони вважатимуть, що тепер лояльність світу до криптоарени різко зросла.