В Украине планируют сократить срок декларирования цен на социально значимые товары

Министерство экономики Украины предлагает сократить срок декларирования цен на товары, имеющие существенную социальную значимость. Данная норма содержится в разработанном министерством проекте соответствующего постановления КМУ.

Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Отмечается, что документ разработан ведомством в ответ на соответствующее обращение ЕБА.

В частности, Минэкономики предлагает уменьшить срок, который должен пройти после декларирования новых цен на товары, до 3 дней в случае изменения цены на 5% или более.

Ранее ритейлеры неоднократно отмечали, что из-за более продолжительных сроков могут возникать трудности с доступностью товаров в точках продаж при их фактическом наличии.

«Ассоциация поддерживает данные изменения и выступает за скорейшее принятие проекта постановления. В то же время эксперты ЕБА хотели бы еще раз заметить, что действующий механизм декларирования очень сложный и не позволяет автоматизировать процесс. В подобной ситуации бизнес может тратить до трех рабочих дней в неделю только на декларирование новых цен», — подчеркивается в сообщении.

В связи с этим ЕБА предлагает изменить формат декларирования, чтобы можно было одновременно декларировать изменение цены по нескольким или всем заведениям сети розничной торговли, а не подавать отдельную декларацию по каждому отдельному торговому заведению.

Также необходимо осуществить автоматизацию передачи информации на сайт, предложенный Госпродпотребслужбой Украины, на котором осуществляется декларирование цены.

«Эксперты ЕБА готовы приобщаться к наработке автоматизации процесса декларирования, чтобы облегчить администрирование данного процесса для бизнеса, не создавая при этом дефицита социально значимых товаров», — резюмируется в сообщении.

Отметим, в Украине на четверть выросли цены на хлеб и до конца года, по прогнозам Всеукраинской Ассоциации пекарей, возможно подорожание еще на 10%.

Также цена на сахар в Украине может увеличиться из-за роста стоимости газа.

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