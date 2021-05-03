Акции Apple и Tesla в Украине начали покупать негосударственные пенсионные фонды

Украинские негосударственные пенсионные фонды начали инвестировать деньги в ценные бумаги иностранных компаний, допущенных Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку к обращению на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

"К портфелям негосударственных пенсионных фондов и паевых инвестиционных фондов вошли ценные бумаги крупнейших технологических компаний мира — Apple, Microsoft, Tesla и одних из самых известных индексных фондов — Vanguard 500 Index Fund и Invesco QQQ Trust SM", — заявили в регуляторе.

"Сейчас мы видим достаточно небольшие объемы этого инструмента на рынке. Однако тот факт, что он вызывает интерес и им начинают пользоваться — это положительный результат для всех.

Мы уверены, что это только начало и в дальнейшем этот инструмент займет свое достойное место в портфелях большинства украинских инвесторов", — заявил глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

К обращению на территории Украины допущены 34 ценные бумаги иностранных эмитентов. С перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Напомним: Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов хочет организовать программу для предоставления возможности гражданам купить акции госкомпаний.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о допуске иностранных ценных бумаг к обращению на территории Украины.