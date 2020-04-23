АМКУ рекомендовал киевским аптекам снизить наценку на маски до 1 грн

С 21 апреля 2020 года Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) обязало крупнейшие сети киевских аптек снизить торговую наценку на медицинские маски до 1 грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

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По его словам, вчера, 22 апреля, областное отделение АМКУ получило соответствующие письма и заверения от таких компаний:

"Альго-Фарм";

"Аптека низких цен К" ("Аптека АНЦ", Аптека "Копейка");

"Аптека НЦ";

"Аптекарь";

"Виталюкс";

"Сириус-95" ("Желаем здоровья");

"Столичный медицинский альянс" ("Страна здоровья");

"Фармация".

Хмельницкий отметил, что сеть "АЛЬГЕН-ФАРМ" вообще убрала свою торговую наценку на медицинские маски на время карантина, а КП Фармация (154 аптеки в столице) снизила свою надбавку до 4% (56 копеек).

"По формированию цены на маски, то почти ВСЕ представители аптечных сетей отметили, что были "заложниками" роста закупочной цены. То есть, согласно их словам, цену завышают производители и перекупщики. Поэтому сегодня маски в аптеках стоят от 12 грн за штуку. Сейчас мы начинаем письменный протокольный опрос производителей и поставщиков медицинских масок. Скоро будем иметь выводы", — подчеркнул Хмельницкий.

Он добавил, что расследование дела по признакам антиконкурентных согласованных действий по одновременному поднятию цен на медицинские маски в Киеве и области активно продолжается, проводится анализ полученной информации.

Хмельницкий также напомнил, что 17 апреля с целью скорейшей стабилизации и снижения цен на медицинские маски в Киеве аптечным сетям были предоставлены обязательные для рассмотрения рекомендации принять меры по:

Просмотру условий привлечения поставщиков продукции для увеличения круга потенциальных поставщиков с целью предотвращения искусственного дефицита товара. Пересмотру уровня торговой надбавки (наценки) на медицинские маски на период действия карантина или ограничительных мер, установленных Кабмином.

Напомним, по состоянию на утро 23 апреля в Украине зафиксировано 7 170 случаев заражения коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов инициировал регулярное тестирование украинских медиков на коронавирус. В частности, медицинским работникам теперь делают тесты на COVID-19 раз в 5 дней.