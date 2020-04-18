Аваков назвал причины загрязнения воздуха в Киеве (ВИДЕО)

Причиной загрязнения атмосферного воздуха в Киеве на сегодняшний день являются пожары в Житомирской области.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства.

"Воздух вокруг Киева загрязнен. Это следствие нескольких пожаров, которые продолжаются в течение последних двух недель. Это следствие пылевой бури, которая произошла вследствие порывов шквального ветра. И на сегодняшний день проблема Киева и городов вокруг — это проблема пожаров, которые бушуют в Житомирской области", — сообщил глава МВД.

По его словам, это серия из 15 спонтанных пожаров, которые дали огромный фон загрязнения, прошедший прямо на Киев.

Министр внутренних дел заявил, что сгорело 7,8 тысяч гектаров лесной подстилки.

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"На сегодняшний день шесть (пожаров — Delo.ua) — полностью ликвидировано, пять локализовано и в четырех мы активно работаем. Сгорело 7 800 га лесной подстилки. Привлечено три самолета, один пожарный поезд, около 100 единиц техники и более 600 человек, которые непрерывно, посменно меняя друг друга, постоянно задействованы в этой зоне. Мы справимся с этой ситуацией", — заявил Аваков.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) продолжают проводят ликвидацию последствий возгорания сухой травы и лесной подстилки.

Напомним, сегодня, 18 апреля, уровень загрязнения воздуха в столице Украины, по сравнению с прошлым днем, значительно ухудшился.

Киев из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом.