Аваков при Зеленском раздал 335 единиц наградного оружия — МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков за время президентства Владимира Зеленского раздал 335 единиц огнестрельного оружия.

Из них 242 были награждены в 2019 году, а 93 — в текущем, говорится в ответе МВД на запрос "РБК-Украина".

Указано, что с мая 2019 года, когда новый президент вступил в должность, по июнь 2020 года министр внутренних дел наградил 335 человек ведомственным поощрительным отличием "Огнестрельное оружие".

В то ж время Офис президента на запрос издания сообщил, что Зеленский, в свою очередь, за время своего президентства вообще не раздавал оружия.

"Награждение отличием "Именное огнестрельное оружие" в запрашиваемый период не осуществлялось", — говорится в ответе ОП.

Тем временем в Минобороны агентству на вопрос о розданном министрами за год оружии сообщили, что награждать "огнестрелом" может только глава государства.

"Право награждения "Именным огнестрельным оружием" принадлежит к компетенции президента Украины. Также сообщаю, что в Министерстве обороны Украины отсутствует какая-либо информация о награждении гражданских или служебных лиц отличием президента Украины "Именное огнестрельное оружие", — сказано в ответе на запрос.

Известно, что предшественник Зеленского на посту президента Петр Порошенко публично вручал огнестрельное оружие, в частности, в ноябре 2015 года наградил пистолетами футболистов и тренеров Сборной Украины по футболу.

МВД отказалось назвать профессии, имена и фамилии награжденных пистолетами от Авакова. При этом в министерстве уточнили, что все они — граждане Украины, но вести их учет запрещено законодательно.

Сам Арсен Аваков в июле 2016 года публично заявил, что с марта 2014 года раздал более 1200 единиц огнестрельного оружия. Большинство, по его словам, было подарено военным, правоохранителям и добровольцам.

Также оружие получили около 100 депутатов Верховной Рады. Издание "Украинская правда" узнало, что пистолеты от министра получили, в частности, Сергей Пашинский, Андрей Парубий, Владимир Гройсман, Валерия Гонтарева, Александр Турчинов и Петр Порошенко.

Кроме того, олигарх Игорь Коломойский получил от Авакова в подарок штурмовую винтовку, депутат Олег Ляшко — пистолет-пулемет, а экс-премьер Арсений Яценюк — раритетный пулемет "Максим".

Напомним, Аваков в течение 2014-2016 годов вручил 1322 единицы наградного оружия, из них 112 — народным депутатам.

Как сообщалось, с начала 2020 года Служба безопасности Украины изъяла из незаконного оборота 207 единиц огнестрельного оружия, 159 килограммов взрывчатых веществ и свыше 45 тысяч патронов, гранат и снарядов.