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Банки 10 минут назад

Банк Ахметова остановил выдачу кредитов для населения

С целью уменьшения количества посетителей отделений и минимизации контактов из-за коронавируса

Банк Ахметова остановил выдачу кредитов для населения Банк Ахметова остановил выдачу кредитов для населения
ПУМБ

АО "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) временно прекратил рассмотрение новых заявок на оформление кредитов наличными и кредитных карт.

Такое решение принято "с целью уменьшения количества посетителей отделений и минимизации контактов" в связи с распространением китайского коронавируса, сообщает пресс-служба банка.

При этом в финучреждении заявляют, что для существующих пользователей кредитных карт ограничений пока нет, а все отделения ПУМБ сейчас работают в штатном режиме с учетом перерывов для осуществления профилактических мероприятий.

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Также в отделениях банка во время карантина посетителей призывают соблюдать дистанцию ​​не менее 1 м, а также подождать своей очереди на улице, если в отделении уже находится более 3-5 человек.

Как известно, чистая прибыль ПУМБ по итогам работы в 2019 году составила 2,62 млрд грн, превысив рекордный результат 2018 года (2 млрд грн).

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем банка является Ринат Ахметов.

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Ранее "Альфа-Банк" временно закрыл свои отделения и приостановил продажу валюты, а также выдачу наличного доллара США с любых клиентских счетов во всех отделениях по Украине.

Напомним, государственный ПриватБанк с 18 марта 2020 года начал проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц только в безналичном формате: через мобильный банк Privat24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.

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