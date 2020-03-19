Банк Ахметова остановил выдачу кредитов для населения

АО "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) временно прекратил рассмотрение новых заявок на оформление кредитов наличными и кредитных карт.

Такое решение принято "с целью уменьшения количества посетителей отделений и минимизации контактов" в связи с распространением китайского коронавируса, сообщает пресс-служба банка.

При этом в финучреждении заявляют, что для существующих пользователей кредитных карт ограничений пока нет, а все отделения ПУМБ сейчас работают в штатном режиме с учетом перерывов для осуществления профилактических мероприятий.

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Также в отделениях банка во время карантина посетителей призывают соблюдать дистанцию ​​не менее 1 м, а также подождать своей очереди на улице, если в отделении уже находится более 3-5 человек.

Как известно, чистая прибыль ПУМБ по итогам работы в 2019 году составила 2,62 млрд грн, превысив рекордный результат 2018 года (2 млрд грн).

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем банка является Ринат Ахметов.

Ранее "Альфа-Банк" временно закрыл свои отделения и приостановил продажу валюты, а также выдачу наличного доллара США с любых клиентских счетов во всех отделениях по Украине.

Напомним, государственный ПриватБанк с 18 марта 2020 года начал проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц только в безналичном формате: через мобильный банк Privat24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.