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В мире 2 часа назад

Барбадос выходит из-под власти британской короны

Парламент островного государства дал "зеленый свет" выходу Барбадоса из-под власти британской короны

Барбадос. Фото: Depositphotos Барбадос. Фото: Depositphotos
Барбадос. Фото: Depositphotos

Островное государство Барбадос, расположенное в Карибском море, объявило о выходе из состава Великобритании.

Как сообщает CNW, парламент Барбадоса одобрил переход страны в статус республики. В издании отмечают, что разговоры о статусе государства велись еще с декабря 1998 года.

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По словам премьер-министра страны Миа Моттли, поправка к конституции отменяет Барбадосский указ 1966 года королевы Великобритании.

Премьер-министр Миа Моттли выступает на пресс-конференции, организованной ВОЗ. Фото:CNW

Миа Моттли утверждает, что решение о преобразовании Барбадоса в парламентскую республику было тщательно продумано, даже несмотря на то, что лидер оппозиции епископ Джозеф Атерли выразил обеспокоенность по поводу законности предполагаемого шага правительства, хотя и  заявил о полной поддержке нового статуса.

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Согласно новому закону, с 30 ноября 2021 года Барбадос больше не будет британской колонией, которой он был с тех пор, как английские поселенцы впервые высадились здесь в 1625 году.

В то же время Барбадос не будет менять свое название.

Ранее сообщалось, что власти островного государства Барбадос, которое расположено в Карибском море, разработали специальную программу по привлечению на Барбадос иностранцев, работающих дистанционно, через интернет.

Барбадос готов был предоставить фрилансерам возможность оставаться на острове до 12 месяцев. 

Источник фото: Depositphotos

 

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