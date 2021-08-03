Общество 1 час назад

Бесплатный проезд и скидки в кинотеатры: Филатов обещает льготы вакцинированным днепрянам

Мэр Днепра заявил о предоставлении льгот всем жителям города, вакцинированным от коронавируса

Борис Филатов. Фото: Facebook Борис Филатов. Фото: Facebook
Борис Филатов. Фото: Facebook

Всем жителям Днепра, вакцинированным от коронавирусной инфекции COVID-19, мэр города Борис Филатов пообещал бесплатный проезд и скидки на билеты в кинотеатр. Об этом городской голова сообщил на своей странице в Facebook.

"Всем вновь провакцинированным землякам будет предоставлен бесплатный проезд в городском электротранспорте и метро. Ну и в качестве плюшек будем ходить в кино бесплатно", — написал Филатов.

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По его словам, все сотрудники городского совета должны вакцинироваться или "за свои деньги каждую неделю предоставлять справку об отрицательном ПЦР".

Филатов поручил департаменту здравоохранения населения горсовета обеспечить выдачу проездных билетов горожанам, вакцинированным второй дозой.

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В свою очередь Управление культуры департамента гуманитарной политики должно подготовить предложения по поводу сотрудничества с кинотеатрами — вакцинированным второй дозой могут выдавать флаеры со скидкой и/или разрешить находиться в кинозалах без масок.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий ("Слуга народа") прогнозирует, что Украине придется внедрять ограничения для граждан, не прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции. 

Напомним, что в конце июля заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что в Минздраве рассматривают возможность введения определенных привилегий для людей, которые вакцинировались от COVID-19.

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