Без Нетаньяху: что стоит за сменой правительства Израиля и есть ли у него шансы на успех

Вечером в воскресенье, 13 июня, парламент Израиля — Кнессет — поддержал формирование коалиционного правительства в стране. Итоги этого голосования до последнего момента оставались неопределенными, поскольку уже бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, занимавший этот пост с 2009 года, покидать его не спешил. Но это только один аспект. Второй причиной неуверенности в исходе голосования Кнессета о доверии к коалиционному правительству стал формат этого объединения и его цель.

В попытке сместить Нетаньяху с давно занимаемого им поста впервые в израильском парламенте к коалиции решила присоединиться арабская партия РААМ, выступающая за полноценное формирование Палестинского государства и за равноправие по отношению к израильским арабам. О самом создании коалиции после долгих препинаний стороны договорились еще 2 июня, но ее идеологическая нестабильность позволяла предполагать, что до момента голосования кто-то из ее членов может отказаться от этой идеи.

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Всего о вступлении в парламентскую коалицию заявили восемь совершенно "разношерстных" партий: правые "Ямина", "Тиква Хадаша" и "Наш дом Израиль", центристские "Кахоль-лаван" и "Еш Атид", левые "МЕРЕЦ" и "Авода", а также арабская исламистская партия РААМ. Но третья проблема, которая беспокоила сторонников этой коалиции перед голосованием Кнессета, заключалась в том, что даже в объединенном виде они располагали лишь незначительным большинством в парламенте по отношению к количеству голосов, которое есть у партии "Ликуд", возглавляемой Нетаньяху.

Тем не менее, с минимальным перевесом парламент Израиля все же поддержал новое правительство — 60 его членов проголосовали "за", 59 — "против", 1 воздержался. Новым премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет, IT-предприниматель в прошлом и нынешний представитель правой партии "Ямина", у которой в действующем составе парламента есть всего лишь семь портфелей. Но ожидается, что на посту он пробудет 2 года, после чего уступит его своему соратнику по коалиции, лидеру центристской партии "Еш Атид" Яиру Лапиду.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Фото: Getty Images

Отметим, что изначально именно Лапиду перешло право на формирование нового правительства Израиля после того, как с этой задачей не справился Нетаньяху. Так, за последние два года в стране четыре раза прошли внеочередные парламентские выборы, но ни одни из них для уже бывшего премьер-министра не закончились успешно. После голосования, состоявшегося в марте 2021 года, Нетаньяху не смог сформировать правительственную коалицию в парламенте, поэтому это право было отдано оппозиционному политику.

Если бы это коалиционное соглашение израильской оппозиции реализовать не удалось, страну, скорее всего, ждали бы пятые досрочные парламентские выборы. А победителем на них, вероятнее всего, снова стал бы "Ликуд" во главе с Нетаньяху, считает эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса.

По крайней мере, на сегодняшний день эта политическая сила до сих пор остается самой рейтинговой в Израиле, даже несмотря на то, что он основан только на "ядерном" электорате, а ситуативный союз Нетаньяху с правыми политическими силами оттолкнул от него представителей других потенциальных членов по коалиции. Кроме того, сам экс-премьер еще и является фигурантом судебного разбирательства по подозрению в коррупции и злоупотреблении доверием. Эти подозрения, отметим, он отрицает.

Биньямин Нетаньяху перед голосованием парламента Израиля за доверие новому правительству. Фото: Getty Images

Впрочем, по мнению Кусы, ожидать от нового правительства Израиля каких-то кардинальных изменений и во внутренней, и во внешней политике вряд ли стоит. По большому счету, сформированное правительство — это правительство-"Франкенштейн": партии, собравшиеся в коалиции, мало что объединяет, кроме оппозиции к Нетаньяху и желания отстранить его от власти. При этом взгляды нового премьер-министра страны во многом повторяют позицию его предшественника.

"Беннет является лидером крайне правой сионистской партии. То есть, по сути, его идеологические и политические позиции не очень отличаются от позиций Нетаньяху, а в некоторых моментах даже радикальнее. Единственное — Беннет не является представителем религиозных сионистов, то есть для него религия не играет решающей роли, и он не считает, например, что иудаизм должен быть определяющим в политической системе. В этом плане его взгляды более тяготеют к светскости. Но во многих вопросах, принципиальных для Израиля и его правого истеблишмента — это права палестинцев, вопросы оккупированных территорий, статус Иерусалима, возвращение палестинских беженцев, война с ХАМАС, — он занимает довольно правые и радикальные позиции. Они или повторяют идеи Нетаньяху после 2014 года, когда он начал играть в крайне правую политику, или даже более радикальны", — говорит Куса.

Как отмечает Куса, критики Беннета или те, кто недоволен его приходом к власти, считают, что наличие в новом правительстве левых, левоцентристских и арабской партий может послужить своеобразным сдерживающим фактором, который не позволит ему принимать резкие решения.

В то же время, по оценкам эксперта, сформированное новое правительство Израиля, скорее всего, в силу своей шаткости будет временным и до конца своего срока не доживет. А основными задачами этого правительства станут вопросы внутренней политики, а не попытки фундаментально изменить, например, парадигму израильско-палестинского конфликта. По мнению эксперта, сделать это ему не позволит как минимум то, что в этом правительстве объединилось много мнений и различных взглядов на ситуацию. Поэтому и заниматься этим и подобными вопросами для него будет бессмысленно.

"Это правительство будет нацелено, во-первых, на то, чтобы завершить эпоху Нетаньяху, а во-вторых — на то, чтобы заняться какими-то непосредственными внутренними политическими делами. На этом разные партии этого правительства капитализируются и потом выйдут на досрочные выборы, но по отдельности", — считает Куса.

Дарья Нинько