Бизнес-медиа бюро ekonomika+ приглашает на работу менеджеров по продажам

Бизнес-медиа бюро Ekonomika+, в состав которого входят интернет-издания delo.ua, mmr.ua, womo.ua и журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших", а также проводящее более 20 деловых мероприятий каждый год, приглашает на работу менеджеров по продажам.

Условия работы: полная занятость, официальное оформление после прохождения оплачиваемого испытательного срока. Опыт работы не обязателен, но будет преимуществом.

Резюме соискателям просьба присылать на почтовый адрес: t.marusich@ekonomika.ua.

Ekonomika+ — бизнес/медиа бюро, в которое входят: лидер делового контента Delo.ua, онлайн-медиа о PR и маркетинге MMR.ua, дайджест деловой женщины Womo.ua и журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Компания ежегодно проводит около 20 бизнес-мероприятий, среди которых: большой фестиваль для малого и среднего бизнеса Get Business Festival, обзор трендов в PR-отрасли PR-марафон, опыт деловых женщин She Congress, стратегии и опыт изменений от лидеров крупного бизнеса Business Wisdom Summit.