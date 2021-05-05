Блинкен и Нуланд летят в Киев: Украину посетит руководство Госдепа США

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Виктория Нуланд приедет в Украину вместе со своим шефом Энтони Блинкеном.

Об этом информирует "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению на сайте Госдепа, Нуланд, кроме Украины, посетит еще одну страну.

"Заместитель госсекретаря Нуланд посетит Лондон (Великобритания) и Киев (Украина), с 4 по 6 мая 2021 года", — говорится в сообщении Госдепа.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев в течение 5-6 мая.

По данным CNN, поездка госсекретаря в преддверии планирующейся встречи американского президента Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным должна продемонстрировать Москве, что Вашингтон поддерживает Киев.

Кроме того, визит Блинкена в Украину позволит обсудить потенциальную встречу президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.

В свою очередь глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что собирается обсудить с Блинкеном вопросы безопасности, реформы в Украине и комплекс экономических проблем. По словам министра, безопасность должна стать ключевой темой предстоящего разговора.

Отметим также, что накануне Госдеп США и послы стран G7 обтекаемо раскритиковали увольнение главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и назначение вместо него исполнявшего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, с которым у Коболева последний, по меньшей мере, год имелся конфликт.

Напомним, что Коболев ранее имел поддержку со стороны США, а в американском издании Bloomberg его назвали "главным архитектором капитального ремонта энергетики, который помог стране сократить бюджетный дефицит".