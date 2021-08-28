Боевики обстреляли Авдеевку, ж/д сообщение с городом прервано

Авдеевка Донецкой области утром 28 августа подверглась обстрелу со стороны неподконтрольной Украине территории, в результате чего имеются повреждения инфраструктуры. Об этом информирует пресс-центр Операции объединенных сил.

"Российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки. Оккупанты стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет", — говорится в сообщении.

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Об обстреле сообщено специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. По данному факту также открыто уголовное производство.

"На обстрел российско-оккупационных войск наши воины оказали адекватный ответ, прекратив огневую активность противника. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", — заверили в штабе операции.

В свою очередь, главред издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов перед этим опубликовал на своей странице в Facebook другую информацию: по его данным, "украинское командование ООС молчит и ответный огонь по оккупантам приказало не открывать".

Также он утверждает, что был обстрелян район, в котором базируется одно из тыловых подразделений Вооруженных сил Украины. Всего же артобстрела было два — примерно в 6:30 и в 9:00.

По словам Бутусова, согласно неполным данным, в городе зафиксировано свыше 60 попаданий, а в результате обстрела ранения средней тяжести получил один украинский военнослужащий, его состояние стабильное.

"Уничтожены два легковых и один грузовой автомобили. Легкие повреждения получили три грузовых автомашины. Самое шокирующее — ни в первом ни во втором случае украинские войска ответный огонь по российским оккупантам не открывали. Увы, да. Российские оккупанты дважды обстреляли украинский город, обстреляли базу украинских войск, уверенные в своей безнаказанности", — написал он.

По его словам, ответственность за такую ситуацию несет новый командующий ООС Александр Павлюк, а новому главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному следует предпринять в связи с этим адекватные меры.

"С 2017 года обстрелов Авдеевки не было, поскольку россияне понимали, что безнаказанно это им не сойдет, поскольку ответный огонь в таких случаях всегда открывался. В сводке ООС за 7:00 об обстреле нет упоминаний, однако ООС только что издало новое сообщение о ранении военнослужащего, без указания деталей", — указал Бутусов.

В свою очередь, "Укрзализныця" сообщила, что из-за артобстрела по территории вблизи станции Авдеевка решила временно ограничить движение поездов на этой линии в ближайшие три дня.

"Работники станции Авдеевка и пассажиры были эвакуированы в укрытия. Пострадавших среди железнодорожников нет", — добавили в УЗ.

Так, поезд №136 Киев — Авдеевка до 30 августа включительно будет курсировать до Покровска. Пассажиров из Покровска до Авдеевки и обратно будут доставлять автобусами. В свою очередь, движение пригородных поездов и поезда №826 Днепр — Авдеевка до 30 августа ограничено до станции Очеретино.

Напомним, что поезд в Авдеевку УЗ снова запустила в декабре 2020 года — после шести лет перерыва в сообщении.