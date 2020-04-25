Боевики закрыли въезд в оккупированный Луганск, передвижение по городу запрещено — СМИ

Оккупационная "администрация" временно неподконтрольного Украине Луганска закрыла въезд и выезд и планирует ввести ограничения на передвижение людей по городу.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РБК-Украина.

По словам собеседника агентства, в сам город уже ни въехать, ни выехать нельзя.

"Между городами ограничили передвижение. А теперь в городе прекратит работу общественный транспорт, а людям запретят выходить на улицу. Если вышел дальше 500 метров от дома, нужно будет предъявить справку или будет штраф", — сообщил источник.

Так, всех работников продуктовых магазинов и аптек сейчас обязали заполнить анкеты, по которым будут выдаваться разрешения на перемещение по городу.

"В магазинах у всех справки будут. Таксисты тоже говорят, что вчера сдавали документы и фотографии. То ли справки будут, то ли пропуска", — рассказал собеседник издания.

При этом в справке для передвижения по городу указывается адрес проживания, место и график работы.

Напомним, на оккупированном Донбассе подтверждена первая смерть пациента с коронавирусом: умер 74-летний мужчина. В то же время причиной смерти называют сердечно-сосудистую патологию.

Всего на 22 апреля на оккупированных территориях подтверждено 48 случаев коронавируса в отдельных районах Луганской области и еще 36 — Донецкой области.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что добьется завершения войны на Донбассе до истечения срока своего пребывания на посту главы государства.

Также сообщалось, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей могут быть зараженные коронавирусом — в частности, по предварительным данным украинских силовиков, заболевшие COVID-19 есть в Горловке.