Боевики закрыли въезд в оккупированный Луганск, передвижение по городу запрещено — СМИ

Оккупационная "администрация" временно неподконтрольного Украине Луганска закрыла въезд и выезд и планирует ввести ограничения на передвижение людей по городу.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РБК-Украина.
По словам собеседника агентства, в сам город уже ни въехать, ни выехать нельзя.
"Между городами ограничили передвижение. А теперь в городе прекратит работу общественный транспорт, а людям запретят выходить на улицу. Если вышел дальше 500 метров от дома, нужно будет предъявить справку или будет штраф", — сообщил источник.
Так, всех работников продуктовых магазинов и аптек сейчас обязали заполнить анкеты, по которым будут выдаваться разрешения на перемещение по городу.
"В магазинах у всех справки будут. Таксисты тоже говорят, что вчера сдавали документы и фотографии. То ли справки будут, то ли пропуска", — рассказал собеседник издания.
При этом в справке для передвижения по городу указывается адрес проживания, место и график работы.
Напомним, на оккупированном Донбассе подтверждена первая смерть пациента с коронавирусом: умер 74-летний мужчина. В то же время причиной смерти называют сердечно-сосудистую патологию.
Всего на 22 апреля на оккупированных территориях подтверждено 48 случаев коронавируса в отдельных районах Луганской области и еще 36 — Донецкой области.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что добьется завершения войны на Донбассе до истечения срока своего пребывания на посту главы государства.
Также сообщалось, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей могут быть зараженные коронавирусом — в частности, по предварительным данным украинских силовиков, заболевшие COVID-19 есть в Горловке.