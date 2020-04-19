Более тысячи украинских медиков заражены COVID-19 — Минздрав

За последние сутки в Украине количество медработников, которые заражены коронавирусной инфекцией COVID-19, увеличилось на 53 человека.

Об этом сегодня, 19 апреля, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за все время пандемии коронавирус зафиксирован у 1 031 медработника.

"За все время пандемии заболело 5 449 человек, из них 358 детей и 1 031 медицинский работник. Всего выздоровели 347 человек. Летальных случаев 141" — сказал глава Минздрава.

Степанов отметил, что в течение последних суток 12 медработников выздоровели.

Он добавил, что за прошедшие сутки на COVID-19 проверили 4 тысячи 695 украинцев.

Всего с начала эпидемии в Украине исследовано 57 тысяч 111 проб методом ПЦР.

Напомним, по состоянию на 9:00 19 апреля, в Украине зафиксировано 5 тысяч 449 инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19, 141 человек умер, 347 пациентов выздоровели.

За день до этого, 18 апреля, в Украине было зафиксировано 5 тысяч 106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели.