Олимпийский чемпион Жан Беленюк пожаловался на нападки в центре Киева: "Вали в Африку"

Украинский борец и депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Жан Беленюк заявляет, что столкнулся в центре Киеве с неизвестными, которые пытались спровоцировать его на драку. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи типа: "Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "Вали в Африку!". Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально", — рассказал спортсмен.

В связи с этим он задался вопросом, является ли он украинцем для своего государства и каковы вообще критерии патриотизма в ней.

"Насколько Олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе? И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?" — продолжил нардеп.

В свою очередь, Главное управление полиции в Киеве отреагировало на запись Беленюка, заявив, что устанавливают обстоятельства инцидента и причастных к нему лиц. После проведения проверки событию будет дана правовая квалификация.

Кроме того, в защиту Беленюка и против расизма выступила партия "Слуга народа".

"Мы, партия и фракция "слуг народа", категорически осуждаем использование любой формы дискриминации и агрессии — по признаку расы или любой другой. Подчеркиваем, что патриотизм того или иного гражданина не измеряется его цветом кожи, полом, этническим происхождением или месту жительства", — подчеркнули в политсиле.

Напомним, что ранее Беленюк раскритиковал украинских спортивных чиновников, которые используют поездки на международные спортивные соревнования для собственных развлечений.

Отметим, что 4 августа он стал чемпионом по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг на Олимпийских играх в Токио. Это единственная золотая медаль, полученная украинскими спортсменами на этой Олимпиаде.

Беленюк родился в 1991 году в Киеве от матери-украинки и отца из Руанды (хуту по национальности) — военного летчика, погибшего впоследствии во время гражданской войны в 1994 году.

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