Происшествия 20 минут назад

ЧП В Киеве: бетонная плита упала на экскаватор, погиб водитель

. Сейчас на месте работают бойцы ГСЧС Киева и Киевской службы спасения

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Сегодня, 2 июня, в Киеве на улице Московской, работ по разборке конструкций здания завода "Арсенал" в результате обвала погиб водитель экскаватора.

Как сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты КГГА, ЧП произошло во время выполнения демонтажных работ, передает "Сегодня".

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Водитель экскаватора поднимал железобетонную плиту. Она рухнула прямо на его кабину. Видимо, водитель слишком близко подъехал и не выбрал безопасную дистанцию. Упав, плита разбилась об кабину деформировав ее, водитель погиб. Сейчас на месте работают бойцы ГСЧС Киева и Киевской службы спасения. Как только сотрудники правоохранительных органов дадут разрешения, спасатели вырежут из кабины тело водителя", — рассказали в КГГА.

Ранее сообщалось, что 20 мая, в Одессе произошло очередное обрушение жилого здания. В этот раз ЧП случилось на улице Среднефонтанской.

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В результате частичного обрушения фасада и крыши двухэтажного жилого дома никто не пострадал.

Напомним, 18 мая, в 16:25 в Одессе по улице Торговая, 20 произошло обрушение стены пятиэтажного жилого дома.

8 мая этого года в центре Одессы произошло обрушение аварийного флигеля дома по адресу Польский спуск, 9. Без крыши над головой остались семь семей, всего 21 человек.

Ранее в центре Киева с высотного здания на Крещатике обрушился шпиль.

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