ЧП В Киеве: бетонная плита упала на экскаватор, погиб водитель

Сегодня, 2 июня, в Киеве на улице Московской, работ по разборке конструкций здания завода "Арсенал" в результате обвала погиб водитель экскаватора.

Как сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты КГГА, ЧП произошло во время выполнения демонтажных работ, передает "Сегодня".

Водитель экскаватора поднимал железобетонную плиту. Она рухнула прямо на его кабину. Видимо, водитель слишком близко подъехал и не выбрал безопасную дистанцию. Упав, плита разбилась об кабину деформировав ее, водитель погиб. Сейчас на месте работают бойцы ГСЧС Киева и Киевской службы спасения. Как только сотрудники правоохранительных органов дадут разрешения, спасатели вырежут из кабины тело водителя", — рассказали в КГГА.

Ранее сообщалось, что 20 мая, в Одессе произошло очередное обрушение жилого здания. В этот раз ЧП случилось на улице Среднефонтанской.

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В результате частичного обрушения фасада и крыши двухэтажного жилого дома никто не пострадал.

Напомним, 18 мая, в 16:25 в Одессе по улице Торговая, 20 произошло обрушение стены пятиэтажного жилого дома.

8 мая этого года в центре Одессы произошло обрушение аварийного флигеля дома по адресу Польский спуск, 9. Без крыши над головой остались семь семей, всего 21 человек.

Ранее в центре Киева с высотного здания на Крещатике обрушился шпиль.