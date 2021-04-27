ЧП в Одессе: в жилом доме взорвался газ, под завалами оказались два человека

Вечером 26 апреля в Одессе на улице Серова, 38 произошел взрыв газа в жилом доме.

Об этом сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации спасательного ведомства, информация о происшествии поступила в ГСЧС в 22:24

"В результате взрыва газо-воздушной смеси (без последующего горения) произошло разрушение капитальных конструкций одноэтажного дома на 1 квартиру. Площадь разрушения составила 150 квадратных метров — говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС деблокировали из-под завалов были двух жителей дома: женщину 1937 года рождения (госпитализирована в медучреждение в состоянии средней тяжести) и мужчина, который от госпитализации отказался. Погибших в результате происшествия нет.

От ГСЧС привлекались 18 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.

Напомним, 2 апреля в Одессе в трехэтажном жилом доме в переулке Хуторском в Одессе произошел взрыв газо-воздушной смеси.

Ранее сообщалось, что в Одессе 12 июля случился пожар в трехэтажном жилом доме 1814 года застройки, внутри которого есть деревянные перекрытия.