ЦИК обнародовала ориентировочную явку на местных выборах по состоянию на 13:00

Центральная избирательная комиссия назвала ориентировочную явку на местных выборах в 20 областях и Киеве по состоянию на 13:00.
До закрытия избирательных участков осталось еще около полутора часа, сообщает пресс-служба ЦИК.
По данным комиссии, больше всего избирателей проголосовали в Одесской области (и это без города Одесса) — 26%, Донецкой — 22% и Черниговской областях — 20%.
В свою очередь наименее активные избиратели в Ивано-Франковской и Черновицкой областях — по 14%.
Явка в других регионах по состоянию на 13:00:
Винницкая область — 17,2%;
Волынская область — 17,0%;
Житомирская область — 18,3%;
Закарпатская область — 15,3%;
Кировоградская область — 18,6%;
Николаевская область — 15,5;
Полтавская область — 16,6%;
Сумская область — 15,7%;
Тернопольская область — 17,0%;
Харьковская область — 15,5%;
Черкасская область — 17%;
Луганская область — 18%;
Тернопольская область — 17%;
Херсонская область — 16,7%;
Киевская область — 15,6%;
город Киев — 16,2%.
В то же время пока ЦИК не предоставляет информацию о явке во Львовской, Ровенской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.
В свою очередь, по данным общественной сети ОПОРА, по состоянию на 16:00 явка по всей стране составляет 27% (с погрешностью в 0,84%), сообщила председатель правления сети Ольга Айвазовская. В это же время на местных выборах в 2015 году явка была на порядок выше — 36,2%, отметила она.
В ЦИК объясняют запоздалые данные о явке избирателей тем, что якобы никогда не занимались оперативным сбором информации о явке на местных выборах в течение дня голосования, потому что, прежде всего, эти выборы организуются соответствующими ТИК.
"ТИК должны передать информацию о количестве избирателей, получивших избирательные бюллетени на момент окончания голосования. Это связано с тем, что выборы местные, а ЦИК наделена в основном контрольными функциями по их проведению", — подчеркнули в комиссии.
Также там отметили, что система (ИАС Выборы), которая теоретически могла бы автоматически передавать все данные в Киев, не развернута до уровня ТИК (на это не выделили деньги).
"Тем не менее, информацию о явке избирателей мы собираем самостоятельно по собственной инициативе. Процесс обработки и обнародования этих данных отнимает много времени", — заявили в ЦИК.
Как предполагается, о ходе голосования должен рассказать председатель Центризбиркома Олег Диденко в прямом эфире в 22:00 на странице ЦИК в Facebook.
Напомним, с 8:00 до 20:00 воскресенья, 25 октября, украинцы выбирают местные органы исполнительной власти: депутатов областных, районных, городских, поселковых и сельских советов, а также городских, поселковых и сельских голов.
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