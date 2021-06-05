COVID-19: за сутки в Украине коронавирус выявили у почти 1,9 тысяч человек

По состоянию на 5 июня 2021 года, в Украине зафиксировано 1 тысяча 897 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По данным Минздрава, среди заболевших — 91 ребенок и 65 медицинских работников.

При этом, за сутки от коронавируса скончались 86 человек, выздоровело от этой болезни 8 330 пациентов и госпитализированы с COVID-19 1 тысяча 65 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (497), а также Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях.

Всего с начала пандемии количество инфицированных в Украине составило 2 млн 213 тысяч 580 человек. Умерли от этой COVID-19 51 тысяча 140 больных и 2 млн 88 тысяч 172 пациентов выздоровели.

За 4 июня привито против COVID-19 57 тысяч 440 человек, Из них дозу получили 53 тысячи 710 человек, полностью иммунизированы — 3 тысячи 730 человек.

В течение суток работали 502 мобильные бригады и 514 прививочных пунктов.

По состоянию на 5 июня 2021 года, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 635 704 человека.

С начала прививочной кампании привито 1 млн 177 тысячи 373 человека, из них получили одну дозу — 1 млн 177 тысяч 371 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 145 тысяч 792 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 млн 323 тысяч 163 прививки.

Напомним, по состоянию на 4 мая в Украине зарегистрировано 2 тысячи 266 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

За день до этого, 3 июня, было зафиксировано 2 тысячи 581 новый факт инфицирования коронавирусом.

Источник фото: Depositphotos.