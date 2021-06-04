Общество 60 минут назад

В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 2 тысяч 266 человек

В течение последних суток наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (566), а также Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на 4 мая в Украине зарегистрировано 2 тысячи 266 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 82 ребенка и 20 медицинских работника.

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За минувшие сутки с коронавирусом госпитализированы 963 человека, зафиксировано 95 летальных случаев и выздоровели от этой болезни 8 291 человек.

С начала пандемии количество составило 2 млн 211 тысяч 683 человека, 51 тысяча 54 пациента скончались и 2 млн 80 тысяч 382 человека выздоровели.

В течение последних суток наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (566), а также Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.

За 3 июня от COVID-19 привито 50 тысяч 840 человек. Одну дозу получили 46 тысяч 868 человек, полностью иммунизированы 3 тысячи 72 человека.

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В течение суток работали 395 мобильных бригад и 436 прививочных пунктов.

Всего с начала прививочной кампании привито от коронавируса 1 млн 123 тысячи 663 человека, из них получили одну дозу — 1 млн 123 тысячи 661 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 142 тысячи 62 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 млн 265 тысяч 723 прививки.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 3 июня 2021 года было зафиксировано 2 тысячи 581 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

За день до этого 2 июня 2021 года было зарегистрировано 2 тысячи 205 новых случаев инфицирования коронавирусом.

 

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