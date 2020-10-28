Происшествия 1 час назад

Дело Мартыненко по отмыванию денег: экс-нардеп проиграл апелляцию в Швейцарии

Таким образом, остается в силе приговор для Николая Мартыненко и его соучастника Павла Скаленко

Николай Мартыненко. Фото: Википедия Николай Мартыненко. Фото: Википедия
Николай Мартыненко. Фото: Википедия

В Швейцарии бывший депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Николай Мартыненко проиграл апелляцию в суде по делу об отмывании 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему.

Об этом сообщает Reuters.

Кратко и по делу в Telegram

Таким образом, остается в силе приговор для Мартыненко и его соучастника Павла Скаленко.

В частности, Мартыненко приговорили к 28 месяцам лишения свободы, из них 16 месяцев — условно. Также он должен возместить 3,8 млн франков (3,5 млн евро) власти Швейцарии.

В свою очередь Скаленко получил 24 месяца условного заключения и штраф.

Ранее в Швейцарии экс-нардепа признали членом "преступной группировки", которая заключала за взятки миллионные контракты на закупках ядерного оборудования в компании, основанной в Чехии.

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Указано, что дело в Швейцарии связано с украинским делом в отношении бывшего народного депутата и его сообщников, которое вели НАБУ и САП и которое сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

В Украине Мартыненко обвиняют в организации схемы по хищению на двух госпредприятиях: "Энергоатоме" и "ВостГОК".

Известно, что предприятие должно самостоятельно обеспечить добычу сырья, однако руководство закупило его за рубежом через австрийскую фирму-прокладку "Штоерман", связанную с Мартыненко. Это нанесло ущерб государству на $17,2 млн.

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