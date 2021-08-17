Терминалы ПриватБанка сбоят и деньги не попадают на счета — банк большой проблемы не видит

В последнее время в интернете появляется все больше жалоб клиентов ПриватБанка на то, что после внесения денег в терминалы эти средства не поступают на счета. Сами терминалы, которые "зажевали" купюры, выдают ошибку. Об этом сообщает издание UBR.

"Я пытался пополнить свою кредитную карточку для закрытия необходимой суммы, чтобы не платить проценты до 25 числа этого месяца. Терминал, получив средства в сумме 23 500 гривен, не засчитал их на счет, а выдал ошибку. В поддержке в чате и по телефону мне сообщили, что рассмотрение заявки до 14 дней. Однако через 14 дней истечет срок закрытия льготного срока кредита, и начинают насчитываться проценты", — пишет, в частности, Евгений Переверзев.

Еще один клиент ПриватБанка Виктор Довгань сообщает, что терминал ПриватБанка зажевал деньги и не вернул карточку. Пеня же по счетам, которые он оплачивал, растет, а банк обещает решить проблему только через 14 дней.

В самом ПриватБанке большой проблемы в этом не видят и считают, что масштаб ее преувеличен. "Это единичные проблемы, раздутые до космических масштабов. Никаких системных сбоев в терминалах и банкоматах не было и нет", — заявил в комментарии Delo.ua пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

Пострадавшим клиентам ПриватБанк обещает вернуть деньги и рассмотреть вопрос компенсации пени.

"Если произошла такая ошибка, то следует подать заявку на горячую линию и средства будут зачислены на счет клиента", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель регионального пресс-центра ПриватБанка в Киеве Александр Жильцов.

Напомним, это не первая проблема, с которой столкнулись клиенты финучреждения в последнее время и которая получила огласку. Так, 29 июля 2021 года некоторые клиенты ПриватБанка получили оповещение о списании денег с карт, которое при проверке счета на карте подтверждалось.

Некорректное отображение баланса по карте тогда представители ПриватБанка объяснили произошедшим в системе сбоем. Списанные по ошибке деньги были возвращены клиентам.