Сбой в ПриватБанке: работа госбанка восстановлена, а ошибочно списанные деньги возвращены

Государственный ПриватБанк после сбоя в своей системе полностью восстановил ее стабильную работу.

При этом списанные по ошибке деньги вернули клиентам, заверили в финучреждении.

"Полностью восстановили стабильную работу системы и вернули деньги каждому клиенту. Наши коллеги работали, не покладая рук, чтобы исправить технический сбой", — говорится в сообщении.

При этом в госбанке извинились за инцидент, произошедший 26 июня 2021 года.

Как сообщалось, из-за сбоя в работе ПриватБанка некоторые клиенты столкнулись с повторным списанием денег по картам.

Также пользователи жаловались на некорректное отображение и использование доступного остатка по карте.

Ранее ПриватБанк запустил услугу перевода денег через интернет-банкинг "Приват24" по номеру телефона.

Напомним также, что ПриватБанк недавно запустил сервис для предпринимателей "Инвойс", который поможет продавать любые товары в кредит.

В апреле банк первым на украинском рынке запустил услугу отправки заграничных SWIFT-переводов в мобильной версии интернет-банкинга "Приват24".

Отметим, что крупнейшее украинское финучреждение планирует к концу 2021 года запустить в "Приват24" сервис подачи заявок на покупку государственных облигаций на аукционе Министерства финансов и возможность проведения клиентами операций на фондовых биржах.